美国核动力潜艇罕见曝光停靠关岛 分析员：向盟友及敌方展现军事力量

分析认为，在中美关系紧张、台海局势升温、朝鲜近期屡次试射导弹之际，华盛顿要借核动力潜艇停靠关岛对外发出信息。

（华盛顿综合电）美国海军最具威力之一的俄亥俄级核动力潜艇内华达号周末罕见停靠关岛。分析员指美军此举是在印度太平洋区域局势日益紧张之际，向盟友和敌方展现军事力量。

内华达号（USS Nevada）装载20枚三叉戟弹道导弹和数十枚核弹头，是在上周六停靠关岛基地。这是弹道导弹潜水艇阔别六年再次抵达关岛，之前宾夕法尼亚号俄亥俄级核动力潜艇在2016年停靠关岛。

关岛位于太平洋西部，为马里亚纳群岛最大及最南端的岛屿。

美国海军发表声明说：“这次对关岛的抵港访问，加强了美国与该区域盟友之间的合作，展示了美国的能力、灵活性及备战能力，以及对印太区域安全与稳定的持续承诺。”

核动力潜艇可以在水下运行数月，只有当须要为全舰150多名船员补给时才会浮出水面。据海军方面表示，这类潜艇在抵港进行约一个月的维修与补给之前，平均可以在水下逗留长达77天。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国海军14艘俄亥俄级核动力潜艇的动向，向来是军事机密。它们在美国的母港位于华盛顿州班戈海军基地和佐治亚州的金斯湾海军基地。

这支非常隐秘的舰艇部队被称为美军三大核部队中最重要的一支，另两个是美国本土弹道导弹发射井，以及投掷核子弹的轰炸机如B-2和B-52战略轰炸机。

分析认为，在中美关系紧张、台海局势升温、朝鲜屡次试射导弹之际，华盛顿要借核动力潜艇停靠关岛对外发出信息。

美国智库新美国安全中心研究员、前海军上校舒加特说：“不管是有意或无意，这个信息是：我们有能力在你不知道的情况下，在你家门口停放100多枚核弹头，你或许对此也无能为力。”

朝鲜的弹道导弹潜艇计划仍在初步发展阶段，中国可能有六艘弹道导弹潜艇，数量比不上美国海军。华盛顿智库战略与国际研究中心的专家去年8月发表的2021年军力分析报告指出，中国的这类潜艇，论隐蔽性和载弹量都比不上美军。

伦敦国王学院战争与战略研究学者帕特拉诺说，内华达号在印太区域出现除了在政治上发出信息，也在军事上带来改变。“内华达号这类核动力潜艇的存在，尤其在训练与军演方面，为学习如何追击区域内的同类型舰艇提供一个重要机会。”

帕特拉诺表示，随着印太局势吃紧，基于区域战略平衡，预计该区域军事活动将越趋频密。