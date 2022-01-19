以色列研究：虽有助提高抗体水平 打第四剂辉瑞仍难有效预防奥密克戎

以色列谢巴医疗中心传染病流行病学主任雷格夫—约查伊说，第四剂辉瑞疫苗对之前的变异毒株“非常有效”，对奥密克戎的防御能力相对较弱。尽管如此，试验中奥密克戎感染者只出现轻微症状或无症状。

（耶路撒冷／日内瓦综合电）以色列一项实验的初步数据显示，接种第四剂辉瑞冠病疫苗有助于提高抗体水平，但仍不足以有效预防变异毒株奥密克戎。与此同时，美国药剂商莫德纳计划于明年底推出一种可同时防御冠病、流感和呼吸道合胞病毒的疫苗追加剂。

以色列谢巴医疗中心传染病流行病学主任雷格夫—约查伊本月17日宣布，该中心为两组工作人员接种第二剂追加剂；跟着，在一周后分析其中120名接种莫德纳追加剂者的数据，在两周后分析154名接种辉瑞追加剂者的数据。莫德纳组此前接种过三剂辉瑞疫苗。研究组把这两组数据同未接受第四次注射者的对照组进行比较后发现，打第四针的两组人员抗体升高的水平相近。

染疫首三天最具传染性 无症状者隔离期减至五天

雷格夫—约查伊是这项试验的首席研究员。她说，第四剂辉瑞疫苗对之前的变异毒株“非常有效”，对奥密克戎的防御能力相对较弱。尽管如此，试验中奥密克戎感染者只出现轻微症状或无症状。

她在线上记者会说：“我们现在知道，能保护我们不受奥密克戎感染所需的抗体水平可能非常高，即使是很好的疫苗也无法达标。”

以色列是一年前率先展开疫苗接种的国家之一。由于近期国内病例激增，以色列又率先于12月底开始为满60岁和免疫力较弱人群接种第四剂。

雷格夫—约查伊说，为易感人群接种第四剂的决定是正确的，因为它或许能针对奥密克戎提供额外的保护，但试验结果还不足以支持让整体人口广泛接种第四剂。

据以色列卫生部，迄今已有53万7000多人接种了第四剂疫苗；八成以上的成年人接种了两剂，半数以上接种了追加剂。

以色列卫生部周一也宣布，由于确诊者在染病的首三天最具传染性，当局因此把无症状确诊者的隔离期从七天缩短至五天。

以色列总理贝内特在简短视频中说，奥密克戎导致病例和隔离者激增，对经济构成重负。“这一决定将使我们一方面能够维护公共卫生，也可让经济保持运转，确保我们安然度过这一波。”

莫德纳计划明年底推出 防冠病及流感等三合一疫苗

另一方面，美国药剂商莫德纳计划于2023年底推出一种可同时预防冠病、流感和呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus）的疫苗追加剂，希望这种每年只接种一剂的三合一疫苗可鼓励人们每年接种。

呼吸道合胞病毒是一种引起感冒的常见病毒，婴儿和年长者感染后会引发较严重症状。

莫德纳总裁邦塞尔本月17日通过视频参加世界经济论坛会议时说：“我们的目标是能有一种一年接种一次的疫苗追加剂，这样我们就不会遇到民众不遵守规定的问题，例如有人不想在一个冬季打两三针，而只愿意注射一次。”

邦塞尔透露，此综合疫苗计划中的合胞病毒部分已进入第三阶段临床试验，即最后阶段的人体测试；流感部分估计今年第二季度也可进入最后阶段。