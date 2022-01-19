法新社：出任总统将满一年 拜登内外交困美国人民怨声载道

法新社分析指出，冠病疫情因德尔塔和奥密克戎变种毒株的出现而未见平息，美国社会如今更加分裂，民主党也可能在11月的国会中期选举拱手让出国会控制权；外交上拜登也灰头土脸，从阿富汗仓促撤军打击他的威信，乌克兰危机可能再次重击拜登政府。

（华盛顿综合电）美国总统拜登执政即将满一年，但无法妥善处理国家艰巨挑战，以致内外交困，人民怨声载道，预料这会给拜登今后的施政和民主党带来很大压力。

法新社分析指出，冠病疫情因德尔塔和奥密克戎变种毒株的出现而未见平息，美国社会如今更加分裂，民主党也可能在11月的国会中期选举拱手让出国会控制权；外交上拜登也灰头土脸，从阿富汗仓促撤军打击他的威信，乌克兰危机可能再次重击拜登政府。

最近公布的昆尼皮亚克大学最新民调显示，拜登的支持率只有33％。他在剩余任期依然面对艰巨挑战。

2021年上半年，拜登经历了蜜月期。当时全美冠病疫苗接种率大幅攀升，经济强劲复苏，失业率下降，他的支持率保持在54％的水平；但从去年8月起，支持率就不断下滑。拜登的幕僚为他的政绩辩护称，民主党虽然在两院只有微弱优势，但争取到国会通过1.9万亿美元（约2.56万亿新元）一揽子救援配套和1.2万亿美元大规模基础设施建设法案。

拜登上任之初，向选民作出许多承诺：愈合民主伤口、克服疫情、解决根深蒂固的种族与经济难题，以及在全球恢复美国的信誉。一年后的今天，这些似乎都没有办到。

因奥密克戎疫情备受指责 支持率从69％跌至46％

拜登一开始确实抗疫有成，去年独立日当天宣布美国已经摆脱疫情。然而，德尔塔随即于夏天来袭，疫情再次暴发，到了12月更出现奥密克戎，让他备受指责。他上任之初的抗疫策略获得69％民众认可，今天已滑落至46％。

从一些经济指标来看，拜登上任一年，美国经济表现不差。2021年股市和就业增长都创新高，失业率只有3.9％。但是，通货膨胀率去年12月达到7％的历史新高。有好几个月的时间，拜登的经济顾问坚称通胀走高只是暂时现象，显然低估了其严重程度。一些经济学家甚至认为，通胀接下来几个月仍将保持在7％左右。

乔治华盛顿大学政治学研究生院院长布朗说，鉴于拜登的经验与学识，选民对他寄予厚望，认为他能让美国的一切重上轨道，恢复正常。然而，情况却非如此。

布朗认为拜登团队满脑子的理想主义，妄想他可以效仿前总统罗斯福带领美国走过上世纪30年代大萧条，也让美国重新焕发生机。“他们的乐观主义，加上民众对他们有信心，认为可以解决所有问题，使得他们走上狂妄自大的道路。”

美国有线电视新闻网（CNN）分析说：“诚然，拜登的挑战是如此的艰巨，其中许多挑战之大，已经超出任何一位总统的能力范围。不过，这一年来，拜登对艰难问题的处理方式已经引起越来越多的质疑。”