全球102名百万富豪联名呼吁各国政府即刻征收财富税

（苏黎世综合电）据估算，如果向全球顶尖富豪征收“富人税”，每年至少可获得2.52万亿美元（3.40万亿新元），足以资助每个人接种冠病疫苗，并帮助23亿人脱贫。

消除不平等联盟、慈善机构“乐施会”、总部设在美国的“政策研究所”和“爱国百万富豪”等组织近日联手展开一次调研，他们昨天发布报告，主张以累进税率向富人征税。他们的研究显示，对500万美元以上的财富征税2%，5000万美元以上财富征税3%，10亿美元以上财富征税5%，可以筹集2.52万亿美元，这笔钱除了可让23亿人摆脱贫困之外，还可为中低收入国家的36亿人提供全民医疗和社会保险。

该调研报告指出，如果向亿万富豪的10亿以上财富征收10%的税，那每年可获得的富人税就可达3.62万亿美元。

“爱国百万富豪”组织的102名成员包括迪士尼继承人阿比盖尔（Abigail Disney）昨天发出公开信，向出席世界经济论坛的政界领袖发出呼吁，要政府现在就向他们征收财富税。他们指出，现行的征税制度不公平，是为“让富者更富”而设计的。“世界应该要求富者支付他们应当承担的税额……对我们这些富者征税，现在就对我们征税。”

联署的富豪来自美国、加拿大、德国、英国、丹麦、挪威、奥地利、荷兰和伊朗等国。

日前一份独立报告显示，在冠病疫情蔓延的这两年里，全世界最富有的那群人变得更加有钱。乐施会本周发布的一项研究显示，世界前10名首富的财富已经翻倍至1.5万亿美元，即每秒增加1万5000美元。

消除不平等联盟全球召集人珍妮·瑞克斯在声明中说：“在冠病疫情期间，数十亿人每天为生存苦苦挣扎，亿万富豪的财富却失控般飙升，这是不对的。”

据了解，除了少数一些国家，多数地方的富人不必每年为房地产、股票或艺术品等资产缴税，只在资产出售时才纳税。

世界经济论坛：可参考瑞士财富税模式

世界银行去年发表一篇文章，敦促各国考虑征收财富税，以帮助减少不平等，补充因国民支援计划而耗尽的国库，并重新获得社会信任。

世界经济论坛发言人说，征收公平的税款是论坛的宗旨之一。论坛总部所在地瑞士所征收的财富税，可能是其他地方可采纳的一个很好的模式。