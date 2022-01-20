约翰逊“派对门”持续发酵 唐宁街10号易主在即？

英国首相约翰逊在去年封城抗疫期间举办派对引发的风波越闹越大。在约翰逊所属的保守党中，有至少20名议员有意呈交向首相提出不信任动议的信件，要求约翰逊下台。

这场“派对门”风波是如何引起的？约翰逊至今做了什么来保住官职？风波是否会断送他的首相生涯？zaobao.sg整理事件的来龙去脉，剖析约翰逊为何走到山穷水尽的地步。

-----

去年12月，约翰逊发言人斯特拉顿（Allegra Stratton）就被踢爆，早在2020年12月为新闻发布会进行彩排时，以开玩笑方式，讨论在严格防疫措施实行期间举行圣诞派对惹公愤。

显然，斯特拉顿当时只不过揭露了唐宁街“派对文化”的冰山一角。实际上，约翰逊政府在抗疫封城期间曾多次在官邸举行工作人员聚会，而首相本尊也出席了这些活动。

约翰逊政府被曝多次触犯防疫条例办派对

约翰逊的“派对门”争议，要追溯到2020年的夏天。当时英国正值疫情严峻之际，政府发布严格封锁举措，民众不得群聚，不同家庭之间也只限不超过两人的户外聚会，违例者可受到法律惩罚。

但在这同时，唐宁街10号却别有洞天。英国媒体在2021年11月年爆料，指首相府在2020年5月20日举行了一场“自带酒水”的派对。这场派对有约40人出席，其中包括约翰逊和他妻子。

英国媒体独立电视网（ITV）也曝光一封由约翰逊首席私人秘书雷诺兹（Martin Reynolds）向100多名员工发出的一封邀请函。

雷诺兹在邮件中写道：“经历了之前工作繁忙的时期，如果能充分利用今天的宜人天气，今晚在首相府花园里隔着社交距离喝点小酒，将会是件再美好不过的事。请在下午6时出席，并带上你自己的酒水！”

在这之后，英国《卫报》更以图为证，刊登了约翰逊和妻子，以及数名同僚在2020年5月15日另一起聚会的照片。

约翰逊（右二）在花园内与妻子西蒙兹（右一）及另外两人围着一张桌子而坐。桌子上放了芝士和红酒。花园的另一边，也有四人围着另一张桌子而坐。（卫报）

约翰逊起初坚持否认 最终在国会道歉

起初，首相府对照片回应称，当天的聚会是工作会议，不是派对。副首相拉布则说是“在忙碌的工作会议后小酌”。但是，在面对众多朝野议员的压力追问，约翰逊今年1月12日在国会下议院承认出席派对，并为此道歉。

约翰逊说：“我想道歉。我知道，在过去的18个月里，全国数以百万计的民众做出了巨大的牺牲......我知道，当他们得知在唐宁街制定规则的人，没有恰当地遵守这些规则时，会对我和我领导的政府感到愤怒。虽然我不能预测目前调查的结果，但我已经知道，有些事情我们做得不对。我必须承担责任。”

但他也为自己辩解称：“唐宁街10号是个很大的部门，花园是办公室的‘延伸’。由于新鲜空气能‘阻止病毒（传播）’，所以一直在使用这一办公室（花园）。

迫于舆论的压力，约翰逊今年1月12日首次公开承认自己参加了这次聚会，并为自己的行为致歉。（法新社）

约翰逊认为，举办集会的行为“从技术上来说符合守则”，但可能也有成千上万的人并不认同这一看法。

首相府在英女王夫婿葬礼前夕开派对

“派对门”一波未平一波又起。《每日电讯报》也曝出，首相官邸在2021年4月15日，也就是英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王葬礼前夕，分别为通讯主管以及摄影师举行了两场离职派对。

英国首相府发言人过后强调，约翰逊当时正身处自己的乡村庄园，并没有获邀出席任何派对。约翰逊办公室随后也向英女王致歉，对于在全国哀悼期间举办聚会“深感遗憾”。

当时，全英国执行严格防疫限制，就算是菲利普亲王葬礼也未获得特别豁免，仅限30人参加

英女王去年在菲利普亲王追悼会上的孤单身影，是令人难忘的一番景象。（路透社）

舆论发酵后，英国反对党工党不忘拿约翰逊开刀，亮出英女王在葬礼上独坐哀悼的照片进行对比，指约翰逊须对唐宁街的作风负责并辞职。

工党副领袖雷纳（Angela Rayner）批评：“女王和当时的许多人一样，为了国家利益而遵守规则，带着个人创伤和牺牲独自坐在那里哀悼。我不想评价英国政府的行为和内部文化，我认为首相应该为政府的作风问题负责。”

朝野批评约翰逊失职 辞职呼声日益强烈

约翰逊公开道歉引来不少英国政客的批评。工党领袖斯塔默（Keir Starmer）说，约翰逊对出席派对的解释“如此荒谬”，实际上是对英国民众的“冒犯”，呼吁约翰逊“做一件体面的事”——辞职。

除了反对党，约翰逊也面对所属保守党要求下台的压力。《每日电讯报》指出，大约20名执政的保守党国会议员，计划向议会党团“1922委员会”发表联署信，提出对约翰逊的不信任动议。

要启动针对首相约翰逊的不信任动议表决，英国议会需要54名保守党议员呈交有关不信任动议的信件。（法新社）

《泰晤士报》一项分析也显示，共有58名保守党议员公开批评了约翰逊的行为。有消息指，保守党已接近54人的最低联署门槛，意味约翰逊的政治生涯可能随时划上句号。

英国多家媒体也开始向约翰逊“开炮”。政治立场向来亲工党的《卫报》批评约翰逊政府陷入混乱，自是预期之内。该评论称：“约翰逊的未来，走在刀尖上。”

就连亲保守党的《每日电讯报》也直言，这是约翰逊上任以来“最艰难的时刻”，并指出保守党国会议员要面对选民的愤怒，可能因此要选择换相。

《金融时报》的社评亦向保守党议员放话，表示“推翻首相的权力掌握在他们手中”，并警告如果仍要保住约翰逊，那么他们可能被选民离弃。

约翰逊推出一连串措施安抚民心

“只许州官放火，不许百姓点灯”。这句话完全表达了此时英国的民情。

为安抚民心，约翰逊近一周推出连串的民粹主义政策，试图扭转丑闻发酵、民意走低的局面。英国媒体将他挽救声势的作为，比喻为“红肉行动”（Operation Red Meat），意指取悦选民，力求稳固保守党票仓。

英国首相约翰逊被党内党外猛烈批判，民怨沸腾，首相位置可能朝不保夕。（路透社）

英国政府1月17日宣布，禁止英国广播公司（BBC）未来两年内提高民众的电视牌照费（每年159英镑，约292新元），以缓解经济不景气带来的民生负担。

工党文化事务发言人鲍威尔（Lucy Powell）说，约翰逊政府想借此取悦BBC的反对者，缓和派对丑闻触发的民意支持率下行压力。

约翰逊也考虑把解决非法穿越英吉利海峡的控制权移交给军方，并宣布一系列措施，试图解决国家医疗服务体系资源短缺的问题。

另外，即使奥密克戎疫情严峻，约翰逊宣布英格兰仍将按原定计划，从1月27日起，解除口罩令、居家办公、疫苗通行证等多数防疫限制措施。

约翰逊1月19日做出这项宣布时指出，科学家认为英国奥密克戎疫情已达峰值，全国60岁以上人口也有超过90%，接种了冠病疫苗追加剂。

英国媒体分析，约翰逊这么做是为了转移注意力，让民众的焦点不再关注唐宁街派对丑闻。

一些科学家并不同意取消限制措施。英国华威大学（University of Warwick）病毒学专家劳伦斯·扬（Lawrence Young）说，英国目前面对极高的感染水平，这时取消防疫措施是“一大风险”。

作为欧洲疫情最严重的国家之一，英国奥密克戎变种毒株的传播速度快，单日确诊一度多达20万起。不过近期英国单日确诊人数持续下降，住院人数保持稳定。

首相府发起“拯救大狗行动”

英国《独立报》也报道称，约翰逊正在拟定一个“拯救大狗行动”（Operation Save Big Dog）自救计划。首相府正在制定一份官员名单，并计划解雇他们，为“派对门”丑闻负责，以避免自己下台的结局。

据悉，名单上可能被甩锅的戴罪羔羊，包括约翰逊的幕僚长罗森菲尔德（Dan Rosenfield），以及首席私人秘书，即群发派对邀请邮件的雷诺兹。

“拯救大狗行动”还包括在调查报告出炉后，让政府官员强调约翰逊的政绩，以及疫情下的“艰难选择”。

截至目前，约翰逊政府尚未对“拯救大狗行动”做出回应，发言人也否认听说过这个行动代号，但最近确实有多名政府官员发表力挺约翰逊的言论。

民调：多数民众支持换相 约翰逊内外交困

最新民调显示，英国首相约翰逊违规聚会，使他流失民心。多数民众也认为约翰逊应该辞职。

根据民调机构YouGov的调查，56％的受访民众认为约翰逊应辞职。如果从政治倾向来看，希望约翰逊下台的工党选民占82％，保守党选民则有33％。认为约翰逊应该留任及无意见者，分别占27％和17％。

另一机构Savanta ComRes的民调显示，66％的受访者认为约翰逊应辞去首相职务，其中42％曾在2019年大选中投票给保守党。该民调结果还显示，如果保守党无法改变当下的这种不利局面，它很有可能在今年夏季举行的英国议会选举败选。

约翰逊政府办公处唐宁街10号。（法新社）

因此，保守党或许不得不采取“弃帅保车”的策略，通过让约翰逊下台谢罪，挽救该党的国内支持度。

约翰逊已为了“派对门”，接受内阁办公室第二常任秘书格雷（Sue Gray）的查问。调查报告最早本周出炉。

尽管约翰逊坚称会继续奋斗，“实现2019年当选时的雄心勃勃议程”，但考虑到约翰逊现在内外交困，一些政客已开始对首相大位蠢蠢欲动。

如果约翰逊在信任投票中失败，被认为最有可能接替他的两位保守党议员是财长苏纳克（Rishi Sunak），以及深受基层党员欢迎的外交部长特拉斯（Elizabeth Truss）。

另一名可能人选还包括策划英国脱欧，也曾担任首相特别顾问的卡明斯（Dominic Cummings）。卡明斯是约翰逊拜相后备受重用的大臣，诸如公务员改革等一系列约翰逊初年施政路向也是出自其手