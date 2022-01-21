似奥密克戎在南非英国急起急落 新病例仍多美国本波疫情显露退势

美国疾控中心数据显示，全美单日新增确诊病例七天平均值本月13日达到约79万5000起的高峰，接下来两天都呈现下降趋势。美国首席传染病专家福奇希望冠病病毒接下来继续演变，转化成更能感染人但不严重的病原体。

（纽约综合电）最新数据显示，虽然美国新增冠病确诊病例仍然处于高位，但奥密克戎变种病毒所引发的这波疫情似乎开始消退。

美国疾病控制和预防中心的数据显示，全美单日新增确诊病例七天平均值在本月13日达到约79万5000起的高峰，接下来两天都呈现下降趋势。

奥密克戎疫情这种快速攀升且快速下降的曲线图并不让人惊讶，南非和英国已经经历这等快上快下的变化。

最先受到这一波疫情冲击的美国州属尤其是东北部的纽约、新泽西和马里兰的确诊病例数跌幅最明显；但新墨西哥、亚利桑那和犹他等西部州属的确诊人数仍在上升。

近16万病例仍住院 儿童感染情况令人关注

奥密克戎的杀伤力比德尔塔等毒株来得弱，但目前美国的冠病住院人数仍在高位，有近16万人在医院接受治疗。住院人数目前似乎持稳，一些专家预计很快就会下降。

在这同时，美国儿童感染冠病的情况令人关注。

在截至13日的一周内，美国新增儿童确诊病例较前一周增加了69%，达到近100万起，占全美单周新增确诊病例总数的21.4%。自去年9月第一周以来，美国儿童确诊病例累计增加超过440万起。

自疫情暴发以来，美国已有近950万名儿童确诊感染冠病。

福奇：在低收入国家可能产生高传染力高致病性变种

至于这场大流行下来可能怎么演变，美国首席传染病专家福奇等人表示，希望冠病病毒接下来继续演变，转化成更能感染人但不严重的病原体，即病毒可能只是引发轻度至中度病况，加上冠病口服药和单克隆抗体等治疗方法问世，协助冠病高风险群减低病危的可能性，人们最终可能与冠病共存。

不过，福奇也指出，冠病可能在一些疫苗接种率低的低收入国家中“焖烧”，“从中可能产生传染力强且致病性高的病毒。”

冠病一波接一波，美国各地医院不堪重负。康涅狄格州哈特福德医院加护病房医疗主任波普告诉法新社，近期冠病患者涌入，医护人员精疲力尽。

波普透露，哈特福德医院加护病房有好一阵子没有空置床位，奥密克戎肆虐也导致急诊室不胜负荷。他说，多数住院冠病患者都未接种，其中许多患者需要插管或用体外膜肺氧合来呼吸。

他坦言，所有医护人员都感到身心疲惫，尤其是那些自疫情暴发就投入战役的医护人员，连他自己也不确定是否能坚守这一岗位。“我们有一些年轻患者病殁了，我们尽全力抢救，但却无法如愿……我无法一直这样做下去，我希望这会是最后一波疫情。”