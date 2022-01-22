英19岁少女独驾飞机环绕全球

（科特赖克综合电）19岁比利时裔英国少女莎拉成为单独完成环球飞行的最年轻女性。

莎拉（Zara Rutherford）驾驶的超轻型飞机，周四（20日）抵达比利时小镇克特雷特（Kortrijk）的机场，达成单独完成环球飞行最年轻女性的创举，打破了2017年由当时30岁的美国女飞行员瓦兹（Shaesta Waiz）创下的健力士世界纪录。

莎拉是在去年8月18日从比利时出发，展开此次为期五个多月的环球飞行之旅。整个航程横跨五大洲，途经52个国家，飞行里程约5万1000公里，中途曾停靠在近30个国家，包括新加坡。

莎拉的父母都是飞行员，她从14岁开始接受飞行训练，并于2020年取得机师执照。

她在记者会上面带笑容地表示：“这真的很疯狂，我还没感觉到这是真实的”。

至于此次旅程“最恐怖”的经历，莎拉提到她在俄罗斯时，当地的气温低于零下30摄氏度，而且人们居住地之间的距离非常远，“我当时将飞行数百公里的距离，途中不会看到任何人，我当时就想‘如果引擎现在停止运作，我真的会面对一个非常大的问题’。”

莎拉此前表示，她环球飞行有一个很重要的目标，就是提升更多年轻女性对科学、科技、工程和数学（STEM）的意识和兴趣，并鼓励她们在航空业发展。

她还透露，希望下来在9月份前往美国或英国的大学修读工程系，未来梦想成为一名宇航员。