美疾控中心研究：针对奥密克戎病毒 第三剂mRNA疫苗预防住院效力达九成

研究指出，接种疫苗追加剂有助于预防感染冠病和出现症状。50岁及以上者接种辉瑞—BioNTech或莫德纳等以信使核糖核酸（mRNA）技术制造的冠病疫苗追加剂后，获益尤其大。

（芝加哥综合电）美国疾病控制和预防中心的三项研究显示，接种第三剂信使核糖核酸冠病疫苗，是对抗奥密克戎变种毒株的关键，预防染病后住院的效力可达90%。

这些研究都指出，接种疫苗追加剂有助于预防感染冠病和出现症状。50岁及以上者接种辉瑞—BioNTech或莫德纳等以信使核糖核酸（mRNA）技术制造的冠病疫苗追加剂后，获益尤其大。

美国疾病控制和预防中心（CDC）主任瓦伦斯基前天（1月21日）在白宫记者会上说：“那些已及时接种冠病疫苗的人，就是符合接种追加剂并且已这么做的人，他们对感染奥密克戎和住院的抵抗力最强。”

这是CDC首次针对疫苗追加剂对奥密克戎毒株能起到的作用展开大规模研究。奥密克戎目前是在美国传播的主流毒株，占新增病例的99%。

CDC的其中一项研究于去年8月26日至今年1月5日进行，研究对象是美国10个州属的医院和诊所急症部门处理的逾30万个病例。结果显示，在前段德尔塔疫潮期间，接种第二剂疫苗六个月后，预防重症的效力会从90%降至81%，但打了第三针两周之后，抵抗力会升至94%。

在奥密克戎疫潮中，接种第二剂超过六个月后，预防重症的效力会从81%降至57%，多接种一剂会回升到90%。

未接种追加剂者 死亡风险是已接种者50倍

这个研究也发现，未接种追加剂者死于冠病的风险相当于已接种者的50倍。

CDC的另一项研究于去年12月10日至今年1月1日进行，研究对象是2万3391名德尔塔或奥密克戎患者。结果也显示，与只接种两剂mRNA疫苗或未接种者相比，已接种三剂同类疫苗者抵抗力更强。

英国此前的研究显示，冠病疫苗追加剂产生的抗体会在10个月后开始下降，但还不清楚三剂mRNA疫苗的效力可持续多久。

根据CDC的最新数据，美国只有39.3%，即8250万已经接种两剂冠病疫苗的人打了第三针追加剂。

在这同时，巴西和英国牛津大学研究员联合进行的另一项研究则发现，接种了两剂科兴疫苗之后再追加接种一剂mRNA疫苗，才可有效预防奥密克戎。

中国主要的科兴与国药冠病疫苗采用的是较传统的灭活技术。

这个联合研究组在巴西对1240名接种了科兴疫苗的成年人进行研究；结果发现，追加接种科兴疫苗者虽然在28天后抗体增加了，但接种辉瑞、阿斯利康或强生疫苗追加剂者获得的保护效果要显著得多。

医学期刊《柳叶刀》前天发表的这项研究报告指出，相较于打第三剂科兴疫苗，追加剂混打对于抵抗德尔塔和奥密克戎可产生更强的抗体保护。

其中，辉瑞追加剂可增加抗体152倍，是各类追加剂中最强。打第三针科兴疫苗，抗体可增加12倍。

巴西的牛津大学疫苗研究组组长克萊门斯说：“这些数据可供中低收入国家参考，有助他们拟定成效最好且负担得起的追加剂接种计划。”