地区安全环境趋向严峻 美日首脑要加强同盟威慑与应对能力

拜登与岸田文雄也宣布将启动经济版的美日“二加二”部长会议，磋商构建“经济安保”框架。日本将在今年上半年召开实体的美日澳印四方安全对话。预计拜登将在暮春时节访日和参加该对话。

美国总统拜登和日本首相岸田文雄前晚举行视讯会议，双方协议在地区安全环境趋向严峻的情况下，进一步加强美日同盟的威慑和应对能力，同时推进“自由开放的印度太平洋”。两人也宣布将启动经济版的美日“二加二”部长会议，磋商构建“经济安保”框架。

岸田也宣布，日本将在今年上半年召开实体的美日澳印四方安全对话（QUAD）。美国政府高官随后表示，预计拜登将在暮春时节访日和参加该对话。

这是岸田去年10月就任首相后，两位领导人之间的首次正式会谈。日本媒体指出，在长达约80分钟的会谈里，两人把焦点放在“对抗”中国正在加大的军事压力上。

据日方发布，美日两国拟围绕中国的各种问题展开密切合作，这包括了应对东海和南中国海的课题。两国也就台湾海峡局势表示关切，称“希望和平解决问题”。

岸田在会上说，“日本决心通过制定新的国家安全战略、防卫计划大纲和中期防卫能力发展计划来大幅增强日本的防卫能力”。拜登对此表示支持，他会后在推特上发文说：“很荣幸与岸田首相会谈，进一步确认了美日同盟是印太地区和世界和平与安保的基石。”

岸田和拜登也认为，有必要在经济安全方面展开密切合作，他们宣布启动部长级的日美经济政策委员会，即经济版的“二加二”。美日拟以之构建网络安全等的技术和经济供应链保护机制，强化“美日经济竞争力和韧性”。两人还希望这样的合作可扩大到印太地区。

岸田上台后，不断对外表示有必要建立“经济安保”，分析指这是因为看到了中美经济博弈加深。经济版的“二加二”是相对于防长和外长的“二加二”会谈而言。美日本月早些时候刚举行了防长和外长“二加二”会谈，当时两国都对中国日益增长的实力表示强烈担忧，并誓言必要时对破坏印太地区的活动做出回应。

此外，拜登和岸田也在会议上讨论了朝鲜和乌克兰局势。两位领导人都对朝鲜开年以来不断试射导弹进行谴责，并确认将合作阻止朝鲜的核与导弹开发。两人也对俄罗斯可能侵犯乌克兰表示担忧。

日媒昨日分析，在中国、朝鲜和俄罗斯的威胁下，美国也希望日本这个印太地区最主要盟友能扮演重要角色。基于中国的海洋行动日益增长，日本的紧迫感和压力也在增大。当意识到华盛顿已将北京视为一“战略竞争对手，日方热切希望能通过加深与美国在军事和经济上的联手，传达出”遏制中国“的信息。