辉瑞总裁：一年打一剂疫苗胜于频频接种追加剂

（耶路撒冷综合电）美国制药公司辉瑞总裁认为，在抗击冠病的战役上，每年接种一次疫苗，会比频频接种追加剂更理想。

公司总裁艾伯乐前天（1月22日）接受以色列N12电视台访问时指出，每四或五个月就接种一次，并不是最理想的做法。“我希望的是，我们有一种疫苗能让你每年接种一次就够。一年一次，比较容易说服人们接种。人们也比较容易记住（何时该去接种）。从公共卫生角度来看，这是个理想的安排。”

他也说，辉瑞公司正在研究一种能同时抵抗奥密克戎以及其他冠病变种病毒的疫苗，这样的疫苗会是解决疫情的好方案。

莫德纳要研发同时能抗冠病和流感疫苗

针对一年接种一次冠病疫苗的想法，另一家疫苗生产商莫德纳的联合创办人兰格最近也透露，莫德纳希望研发一款疫苗，同时抵抗冠病和流感病毒，以方便和鼓励人们每年接种。

据他说，这款针对冠病、流感与呼吸道融合病毒（RSV）的疫苗预计可在明年推出，让人们只须接种一剂就能获得保护。

现有的辉瑞—BioNTech冠病疫苗已证明能有效预防奥密克戎引发重症和减少死亡风险，但阻止这种高传染力病毒传播的效果比较差。由于奥密克戎导致新病例大增，许多国家展开接种追加剂的行动，也缩短了接种第二剂和追加剂的间隔期，以提升民众体内的抗体。

针对奥密克戎疫苗 3月料可量产

艾伯乐不久前指出，辉瑞与合作伙伴BioNTech正在开发一种专门针对奥密克戎的疫苗，以及一种包含旧版疫苗成分，但同时能应对奥密克戎的疫苗，预计最快能在3月开始大量生产。

对于接种追加剂的效果，美国疾病控制和预防中心上周五援引三项研究结果指出，接种第三剂信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗，在对抗奥密克戎时能起关键作用，预防染病后住院的效力可达90%。

以色列的舍巴医疗中心本月17日发布一项实验的初步数据显示，接种第四剂冠病疫苗有助于提高抗体水平，但仍不足以有效预防奥密克戎。尽管如此，该中心仍建议高风险群体接种两剂追加剂，也就是应打第四针。