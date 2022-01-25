世卫：奥密克戎或将终结欧洲大流行

（哥本哈根／华盛顿综合电）世界卫生组织认为，奥密克戎变种病毒已将冠病疫情带到新阶段，并可能把欧洲的大流行带到终点。美国传染病专家也指出，美国疫情展望“令人鼓舞”。

世卫组织欧洲区域主任克鲁格星期天接受法新社采访时预计，到了3月底欧洲六成人口可能已感染奥密克戎。“可能的情况是欧洲冠病疫情已来到尾声。”

他说，一旦目前病例激增的情况趋缓，“将出现几周到几个月的全球免疫期，主要因人们已接种疫苗或染疫后有了免疫力，以及季节性疫情趋缓的关系。”

克鲁格判断，虽然冠病可能在今年底卷土重来，但不一定是大规模流行。

世卫组织欧洲区域涵盖53个国家，包括几个中亚国家。该组织说，截至1月18日，新病例中奥密克戎占了15％，比一周前的6.3％高出许多。克鲁格说，奥密克戎在欧洲快速传播，与其遏制奥密克戎的传播，应该把重点放在降低病毒对医院、学校和经济的干扰，加大力度保护脆弱者。

除了欧洲大陆，世卫组织非洲区域上周表示，自奥密克戎主导的第四波疫情达到峰值后，非洲大陆的冠病病例数急速下降，死亡病例也首次下降。

奥密克戎虽然比德尔塔更具传染性，但接种冠病疫苗的感染者一般不会演变成重症，这使到冠病疫情开始转向更可控的地方流行病的希望提高了。不过克鲁格提醒，结局如何仍言之过早。“现在有许多冠病疫情转成地方流行病的讨论，但地方性流行病是可预测它将在何时发生。至今这个病毒出乎意料的演变已不止一次，所以我们必须很小心。”他警告，奥密克戎已广泛传播，其他变种毒株仍可能出现。

福奇：一些州感染率下降

另外，美国传染病专家福奇星期天接受美国广播公司节目《本周》（This Week）采访时说，“形势看起来不错。我们不想过于自信，但它们现在看起来正朝著正确的方向发展。”

福奇说，美国东北部和中西部地区的感染率“开始大幅下降”，与南非和其他地方的奥密克戎轨迹一致。他说，病例仍在上升的南部和西部各州，预计也将很快走上同样的下行道路，但一定程度上取决于疫苗接种率。

整体上，福奇有信心美国多数州属的奥密克戎病例会在2月中达到峰值，但他警告不应过于自信，“当你在应对这类病毒时，从来都不应信心爆棚。”

福奇还说，最好的情况是控制病毒并学会与之共存，“控制意味着没有消除病毒，但可以使病毒控制在一个较低水平，因此不会影响社会秩序”。