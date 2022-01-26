英放宽入境限制完成接种无须检测 未接种者也不必隔离

从2月11日起，符合条件的完成接种者入境英国时只须填写一份“乘客定位表”，无须做其他检测；未完成接种的入境者则须在出发前和抵达后两天内进行核酸检测，但不必隔离。

（伦敦综合电）英国将在下月大幅放宽对入境旅客的防疫限制，完成接种疫苗者无须要接受检测，未接种者也无须隔离。

英国目前的规定是，完成接种疫苗者在入境后的两天须接受快速侧流检测，未接种者则须自我隔离10天，出发前和抵境后也须接受检测。

英国交通部长沙普斯周一在国会宣布，英国抗疫战略进入“新阶段”。从2月11日起，符合条件的完成接种者入境时只须填写一份“乘客定位表”，无须做其他检测；未完成接种的入境者则须在出发前和抵达后两天内进行核酸检测，但不必隔离。

“完成接种”是指抵境至少14天之前注射了最后一剂受英国认可的疫苗，并持有英国认可的国家和地区开具的疫苗接种证明。此外，所有18岁以下者将自动认定为已完成接种。

沙普斯说：“在我看来，很明显的，对已接种疫苗的旅客实施入关检测已失去作用，因此我们将取消对已接种者的所有旅行检测。”他说，新措施将让旅行变得更容易和廉宜。

与此同时，英国将接受在另16个国家包括中国和墨西哥开出的疫苗证书，即它将承认超过180个国家发出的接种证明。

沙普斯说：“我们逐渐进入抗击冠病的新阶段，重点不再是保护英国免受冠病大流行冲击，而是我们的未来有赖于我们与地方性冠病共存。”

英国对内也放宽了因奥密克戎毒株冒起而在上月收紧的防疫措施。从本月27日起，英格兰不再要求人们居家办公，在商店里或公交上也不再强制戴口罩。

英国周一新增确诊病例近9万起，新增死亡病例56起；累计确诊病例逼近1600万起，累计死例近15万4000起。

美国新病例减少 但死例居高不下

在大西洋彼岸的美国，疫情严重地区的新增病例和住院人数开始减少，但由于死亡病例居高不下，情况仍令人担忧。

根据美国疾病控制与预防中心，美国上周五有3506起冠病死亡病例，是近一年来的新高，逼近去年1月创下的约4000起单日最高。

路透社的分析则指出，美国目前平均每天有2200人感染奥密克戎后病逝，高于去年9月德尔塔毒株肆虐期间的日均2078人的水平，但低于去年1月冠病疫苗刚面世时日均3300人的峰值。

死亡病例是滞后指标，即死例通常会在新增确诊和住院病例增加数周之后才上升。

纽约市哥伦比亚大学流行病学与医学教授萨德尔说：“我们还需要一段时间才能看到死例减少，因为冠病重症患者住院时间会很长。”

不过，美国首席传染病专家福奇认为，确诊和住院病例的增速放缓显示美国的疫情“正朝着正确的方向发展”。

他相信“未来几周到几个月左右”，美国的传染水平会变低，冠状病毒将“基本上同我们已学会与之共存的一般呼吸道感染融合”，社会活动也可恢复得正常些。