俄若入侵乌克兰 美国考虑制裁普京个人

（华盛顿综合电）美国总统拜登警告，如果俄罗斯入侵乌克兰，他会考虑对俄罗斯总统普京个人实施制裁。英国外长特拉斯也表示，英国会追随美国制裁普京。

一般而言，一国不会对另一国领导人实施制裁，此番制裁普京的言论，标志着美英为阻止俄乌战争而提升威吓。此前曾遭美国制裁的国家领导人有委内瑞拉总统马杜罗、叙利亚总统阿萨德和利比亚已故前总统卡达菲。

拜登前天在华盛顿对记者说，如果已在边境的大批俄军进入乌克兰，这将是“二战以来最大规模的入侵”。被问及如果普京下令入侵乌克兰，他会否制裁普京时，他回答说：“是的，我会考虑这个问题。”

普京资产成谜具体难实施

俄罗斯昨天对此反击称，针对普京的制裁不会起到任何作用，但会损害缓和乌克兰紧张局势的努力。

如何对普京个人实施制裁是一道难题，因为他的资产是一个谜。表面上，普京几乎没有什么资产，他年收入约1000万卢布（约17万新元），名下有三辆车子和一个公寓。调查人员曾根据“潘多拉文件”（Pandora Papers）调查普京身边人的财富，但难以将具体资产或银行账户锁定在他身上。

拜登前天也说，他可能在近期内调派美军，但排除单方面向乌克兰派兵的可能性。五角大楼周一说，8500名美军已处在“高度警戒状态”，可以支援北约快速反应部队的行动。

到目前为止，北约在爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚和波兰部署了约4000兵力，包括坦克、防空、情报及监控部队。

日本政府昨天表示，如果乌克兰遭入侵，日本将与美国合作应对。

乌克兰驻日本大使克尔松斯基同日表示，乌克兰致力于寻求外交途径解决目前与俄罗斯的紧张关系，并认为爆发全面战争的可能性很小，但不排除小规模冲突。

克尔松斯基在东京的记者会上说：“如果发生战争，那将是人类史上第一次对一个有15个核反应堆、3万公里天然气和石油管道的国家发动战争。如果所有这些基础设施被摧毁，就没有乌克兰了，但那只是其中一个后果，此外也没有中欧了，可能西欧也会受到影响。”

德国希望制裁豁免能源业

俄乌边境战云密布，美欧一再威胁将对俄制裁，但欧洲各国未能就制裁方案达成共识，每个国家都想在方案中留后路，以尽量降低自身经济所受到的冲击。

据彭博社报道，德国政府希望对俄实施金融制裁时豁免能源业。德国担心，如果不实施豁免，欧洲的能源供应可能受到威胁。其他一些主要西欧国家也持类似观点。

拜登政府表示，美国正与全球主要能源生产国和企业商议，如果俄罗斯入侵乌克兰，将携手为欧洲提供俄罗斯天然气以外的能源。

美国一些大企业和游说集团也向白宫和国会施压，要求政治领袖谨慎行事，让它们有足够时间减损。2014年俄罗斯吞并克里米亚后，欧美对俄制裁，导致埃克森美孚退出俄罗斯北极地区，并结束与俄罗斯国家石油公司的32亿美元（约43亿新元）合作协议。