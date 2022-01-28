莫德纳开始测试新追加剂对抗奥密克戎

（华盛顿综合电）美国制药公司莫德纳周三（1月26日）宣布，已开始测试对抗奥密克戎变种病毒的新版疫苗追加剂。

莫德纳这个临床试验将有600名成年人参与，其中一半在至少六个月前完成两剂莫德纳疫苗接种，另外一半则接种了两剂莫德纳疫苗和一剂追加剂。此次临床试验的目的是要测试，新版疫苗作为第三针和第四针追加剂的安全性和有效性。

打现有追加剂抗体六个月后剩六分之一

莫德纳指出，公司此前的试验发现，目前在全球多地使用的莫德纳追加剂对奥密克戎的保护力会随着时间减弱。研究人员对20名注射了50微克莫德纳追加剂的受试者的血清样本进行研究，发现他们的抗体水平在第29天达到最高，六个月后只剩六分之一，但还是观测得到。

莫德纳总裁班塞尔发声明说：“让我们感到欣慰的是，目前获批准的（莫德纳）追加剂在六个月后依旧有效力，接种者体内仍有可对抗预防奥密克戎的抗体。尽管如此，鉴于奥密克戎能够避开免疫防御机制所构成的长期威胁，我们研发了专为对抗奥密克戎的追加剂，并已展开第二阶段的临床试验。”

目前，奥密克戎已在世界多地超越德尔塔，成为主要流行毒株。较早前，莫德纳的竞争对手辉瑞也宣布，与合作伙伴BioNTech展开临床试验，开始测试专门对抗奥密克戎的新疫苗。