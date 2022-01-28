美国提醒企业警惕缅甸经商风险 尤其要避开与军政府相关生意

美国国务院与商务部等多个部门发表的联合声明说，企业若参与缅甸军政府控制的商业活动，在声誉、财务及法律方面将面对相当大的风险，包括可能违反美国对缅甸的制裁，以及触犯反洗钱法。

（华盛顿／悉尼法新电）美国政府提醒企业高度警惕在缅甸经商的风险，尤其是避免参与与缅甸军政府相关的生意。

美国国务院、商务部、国土安全部、劳工部、财政部和美国贸易代表办公室周三（1月26日）发布联合声明说，企业若参与缅甸军政府控制的商业活动，在声誉、财务及法律方面将面对相当大的风险，包括可能违反美国对缅甸的制裁以及触犯反洗钱法。

声明提醒投资者和贸易商最好避开缅甸国营企业、珠宝玉石与贵金属行业、房地产与建筑项目以及军火生意。“这些实体及行业属于向缅甸军政府供应经济资源的第一产业。”

声明说，缅甸军政府一年前政变夺权，及暴力镇压反政变示威者以来，欧盟及其他国家已经对在缅甸经商设下了限制。美国说，缅甸军政府“不公正地逮捕民选政府领袖”“严重侵犯人权”，包括暴力镇压和平示威。

声明也指缅甸未充分实施防止恐怖主义融资及洗钱的标准措施，使投资者和贸易商暴露在风险中。

随着缅甸军政府持续加强管控，一些在缅甸注资的外企开始撤离。上周五，能源巨头法国道达尔石油公司（TotalEnergies）和美国雪佛龙公司（Chevron）宣布撤出缅甸。

人权与法治恶化 外企须重新评估局势

道达尔说：“自2021年2月政变以来，缅甸的人权状况以及更广泛的法治状况一直在恶化，这促使我们重新评估局势。”

澳大利亚伍德赛德石油公司（Woodside）也以缅甸人权状况恶化为由，周四宣布撤离缅甸。这家企业在缅甸设有多个勘探点和钻井处，在缅甸运营了九年。

其他撤资或冻结缅甸投资计划的外企还包括挪威电信公司Telenor、英美烟草集团（British American Tobacco）、法国可再生能源生产商Voltalia、日本丰田汽车公司。

缅甸危机持续受到国际关注，外交消息人士说，联合国安理会周五将与亚细安轮值主席国柬埔寨开会，讨论缅甸局势。

出任亚细安缅甸特使的柬埔寨外长布拉索昆将与联合国缅甸问题特使海泽举行闭门会谈。布拉索昆料将汇报本月初柬埔寨首相洪森的访缅之行，洪森会见了缅甸军政府领导人敏昂莱，引起争议。亚细安内部对于缅甸问题，意见分歧，部分成员国认为，洪森不应该访缅，因为这可能被解读为亚细安认可缅甸军人政府。