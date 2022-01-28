投入使用已13个月 全球冠病疫苗接种总剂量已逾100亿

冠病19疫情

彭博社的统计显示，世界上最富裕的107个国家，包括中国、美国和欧洲，虽只占全球人口的54%，却使用了71%的疫苗；较贫困国家如印度、非洲大部分地区、亚洲部分国家，虽占全球近半人口，得到的疫苗却不到30%。

（伦敦综合电）冠病疫苗投入使用13个月以来，全球冠病疫苗接种总剂量已超过100亿剂，这足以让全球人口每人至少接种一剂。许多发达国家的人口已实现高接种率，但许多不那么富裕的地方，尤其是非洲地区，疫苗接种率依然很低。

彭博社的统计显示，世界上最富裕的107个国家，包括中国、美国和欧洲，虽只占全球人口的54%，却使用了71%的疫苗；较贫困国家如印度、非洲大部分地区、亚洲部分国家，虽占全球近半人口，得到的疫苗却不到30%。

造成疫苗分配不均的主要原因，是富裕国家在冠病疫苗还未获得批准前就已抢先订购，导致较贫困国家被抛在后头。

有迹象表明，世界较贫穷国家与地区的接种率现在终于迎头赶上。世界卫生组织此前设定目标，希望今年年中可以实现全球70%的接种率。根据彭博社的分析，按照目前每天接种超过3000万剂的速度，估计未来四个月足以让全球75%的人口至少完成一剂疫苗接种。

然而，即使疫苗接种速度加快，世界也不得不重新调整对冠病疫苗的预期。许多人希望冠病疫苗能终结这场大流行，但新的变种病毒和免疫防护力的逐渐减弱意味着，即使在疫苗接种率高的地方，新增病例仍在上升，甚至出现感染激增的情况。

不过事实证明，接种了冠病疫苗的人即使染疫也不会演变成重症。美国疾病控制与预防中心（CDC）本月21日发布的一项研究显示，疫苗追加剂量有助降低重症和死亡率。

欧洲多国

已开始放宽防疫限制

目前，欧洲多国已开始放宽防疫限制。英格兰周四正式解除针对奥密克戎的防疫措施，不再规定人们在封闭场所戴口罩，也不再推行疫苗通行证。英格兰已有3700万人接种了追加剂，多数民众都支持取消限制。

丹麦也宣布，从下周二起解除几乎所有防疫措施，希望当地的高疫苗接种率足以对抗相对温和的奥密克戎毒株。

丹麦卫生部长休尼克周三透露，目前在丹麦传播的主要冠病毒株——奥密克戎亚型变异株BA.2似乎比更常见的BA.1亚型更具传染性，但无证据显示它会导致更严重症状。初步分析显示，BA.2的传染性可能是BA.1的1.5倍，但两者的住院风险并无显著不同。

德国疫情严峻

单日新增20万病例

意大利决定从下月起放宽对欧盟成员国的入境限制，入境者须出示疫苗接种证明、近期康复证明或阴性检测证明，但无须隔离。

德国疫情则日趋严峻，新增病例周四首次破20万，德国议会目前正在针对强制接种冠病疫苗进行辩论。