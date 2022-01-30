宾州大桥在拜登到访前坍塌 凸显重建基础设施紧迫性

（匹兹堡综合电）美国总统拜登周五到宾夕法尼亚州匹兹堡市访问，不料当地一座大桥却在他抵步几小时前坍塌。此事凸显美国基础设施老旧失修的现状，也戏剧性地为正是要去宣传大规模基础设施法案的拜登提供了重要注脚。

塌桥事故发生在当地时间周五清晨6时（新加坡周五晚上7时），事发时桥上有四五辆车，搜救队后来从山谷下救起多人，有10人受轻伤。

拜登走访匹兹堡是很早前就计划好的，目的是为他的1万亿美元（约1.35万亿新元）基础设施法案做宣传。这个引发大争议的法案去年11月由拜登签定，美国交通部本月宣布，将依法拨出53亿美元给各州维修桥梁，宾州获得其中3.27亿美元，仅次于加利福尼亚州和纽约州。

拜登到塌桥现场视察后强调，这起事故凸显了他要投入巨资重建基础设施的紧迫性。“这么多年来，我们在基础设施建设方面一直远远落在后头，这让人难以置信。”

他强调：“我们不能再浪费时间了……不能等到有人因为下一座大桥坍塌送命才行动。”

坍塌的蕨空桥（Fern Hollow Bridge）建于1970年，有逾50年历史，坍塌原因未明。匹兹堡市长盖尼说，当局刚在去年9月检查了桥的结构，评定上部结构“不佳”，但不表示有危险，下部架构则“良好”。据美国交通部，这座桥是全美4万4000座被评为状况不佳的桥梁之一。

这座四车道大桥横跨山谷，是当地交通的“重要动脉”。电视画面显示，白雪覆盖的大桥断成数截，多辆汽车和一辆巴士困在断桥的缝隙间，摇摇欲坠。救援人员绳降至46公尺的峡谷并组成人墙，才将受困者救出。

匹兹堡市公共安全部门说，一条通过大桥的天然气管道被切断，导致天然气泄漏。这条输气管道后来关上了。

据目击者描述，大桥坍塌时发出巨大声响，后来冒出浓烈的天然气气味。