欧美加速推动法案 拟投入巨资在国内生产晶片

（华盛顿／布鲁塞尔综合电）为应对晶片短缺，欧洲与美国加速推动法案，计划投入大笔资金在国内生产晶片。

美国众议院将在下周审议一项旨在提高与中国的竞争力和支持美国晶片产业的大规模议案，法案既包括参议员提出的520亿美元（约704亿新元）晶片行业紧急拨款，还包括450亿美元的补助和贷款，用以支持美国供应链的韧性发展和在美国本土生产关键货物和工业设备等。

众议院下周将对这项名为“美国竞争”的法案进行表决，众议院多数党领袖霍耶周五说，法案将让美国“在创新、技术和先进制造方面取得进展。”商务部长雷蒙多说，该议案将“在美国创造成千上万的就业机会。”

参议院去年通过了《美国创新和竞争法案》，其中包括520亿美元用于增加美国半导体生产，并授权政府拨款1900亿美元，用于加强美国的技术和研究，以与中国竞争。

众参两院法案的版本有一些差异。如果该案在众议院获得通过，两院领袖将通过协商来解决分歧。

中驻美大使馆：美竞争法案严重干涉中国内政

众议院议案还包括一些贸易条款，并将对中国实施额外的制裁。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇的声明说，该案“严重干涉了中国内政，是‘阻碍中国竞争法’而不是‘美国竞争法’”。

欧盟也定2月8日提出一项《晶片法案》，预计欧盟将投入数十亿美元的资金，为建造大规模、具尖端技术的半导体生产中心提供援助，同时吸引投资者参与这些工程。

欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿周五对记者说，企业要赢得资金，必须为欧洲首创，确保供应稳定并致力于领先技术的投资，并说，《晶片法案》的预算与美国准备投入的520亿美元相当。欧盟去年曾定下目标，到了2030年，能供应全球所需晶片的两成。