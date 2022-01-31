特朗普：若再当选总统 将大赦袭国会被定罪者

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普在一场群众大会上承诺，如果他参加下届大选并取得胜利，将大赦因袭击国会山被定罪的支持者。

特朗普在得克萨斯州蒙哥马利县康罗市举行的群众大会上说：“我们要做的另一件事是，有很多人一直问我这件事，如果我竞选，如果我赢了，我们会公平对待1月6日的那些人。我们会公平对待他们。如果需要赦免，我们将给他们赦免，因为他们受到如此不公平的对待。”

去年1月6日，美国国会参众两院举行联席会议，认证2020年美国总统选举结果，以宣布拜登正式获胜。特朗普谎称选举舞弊造成他败选，促使数千名支持者冲进国会大厦，试图阻止国会认证拜登的胜利。那是美国1812年战争以来国会遭受的最严重袭击。

同属共和党的阿肯色州州长哈钦森却在全国州长协会冬季会议上唱反调，呼吁民选官员应向前看，不该执着于2020总统选举被人做了手脚的谎言。

哈钦森否认了特朗普指2020年大选普遍存在舞弊的谎言。他说：“首先，我不相信选举被操纵，我尊重选举结果。选举结果受到必要的挑战，但结果就是拜登当选总统。”

他也说，美国各州最近增加了投票机会，也制定了新的限制，确保投票过程的可靠性。“对我来说，这都关乎未来。任何人还想谈论上次选举，会在下次选举中败选。”