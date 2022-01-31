土耳其通胀高达36% 统计局长公布数据后被开除

（伊斯坦布尔综合电）土耳其经济出问题，通货膨胀率居高不下，总统埃尔多安迁怒财经官员，周六颁布政令开除了国家统计局局长丁切尔。

丁切尔不是埃尔多安解雇的首位财经官员。自2019年7月以来，埃尔多安已经开除了三名中央银行行长。

统计局1月初公布，土耳其去年的通胀率高达36.1%，是19年来最高纪录。

该数据激怒了亲政府和反对派阵营。反对派称该数据被低估了，声称实际生活成本增幅是公布数据的至少两倍。

同时，据报埃尔多安私下批评统计局发布的数据夸大了土耳其经济萎靡的规模。埃尔多安也反对调高利率，他认为这会导致通货膨胀，但这其实与传统经济思维完全相反。

面对各方压力的丁切尔似乎早就预感到会被开除。他本月早些时候接受报章访问时说：“我现在坐在这间办公室里，明天就会是别人。别管谁是局长，你认为我的数百名同事对于所公布的通胀率与他们所确定的截然不同，他们可以忍受或保持沉默吗？我对8400万人口负有责任。”

埃尔多安已任命曾担任土耳其银行业监管机构副主席的切廷卡亚为新的国家统计局局长。

蓝湾资产管理公司的阿什在给客户的一份报告中说：“这么做只会增加对数据可靠性的担忧，尤其是大家已经对经济政策的制定感到担忧。”

统计局定2月3日公布1月份的通胀数据。路透社周五展开的一项调查显示，土耳其1月份的通胀率可能高达47%，是近20年来的高位。