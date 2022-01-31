朝鲜昨试射威力强大导弹 分析：图迫使美国改变态度

朝鲜昨日试射了五年来威力最强的导弹，并写下一个月内七次密集试射导弹的新纪录。分析认为，朝鲜发射的中程弹道导弹的威力仅次于洲际弹道导弹，意味着朝鲜加大了对美国施压的力度来迫使拜登政府改变态度。

美国国务院发言人谴责朝鲜的导弹试射违反联合国决议案，美军印太司令部呼吁朝鲜停止进一步破坏和平稳定的行为，但称这次试射未对美国领土或盟友构成直接威胁。

韩国联合参谋本部说，朝鲜当天早上7时52分在慈江道一带向东部海域发射了一枚中程弹道导弹（IRBM）。导弹的飞行距离约为800公里，高度约为2000公里，韩美情报当局正在精密分析具体参数。

韩军人士表示，此次朝鲜发射导弹，可能为了缩短飞行距离，刻意调整发射角度，采用了高角度发射方式。

据推测，此次发射的导弹是朝鲜在2017年三次试射的“火星-12型”中程弹道导弹。朝鲜在2017年5月采用最大高角发射方式首次成功试射了“火星-12”型导弹。当年朝军还表示，正考虑通过同时发射四枚“火星-12”型导弹对美国战略基地关岛进行包围打击的方案。

这是朝鲜自2017年9月发射“火星-12”型导弹后，时隔4年零4个月再次进行中程级以上弹道导弹试验，也是四年多来最高级别的挑衅。

韩国总统文在寅昨日召开国家安全保障会议紧急全体会议时说，（当前局势）与2017年朝鲜发射中程弹道导弹后，再发射远程弹道导弹的情况相似，这是违反联合国安理会决议的行为。

朝鲜此前一直表明对话意愿，遵守推迟核试验、发射洲际弹道导弹宣言，如果发射中程弹道导弹，可能会认为已经接近废除暂停宣言的边缘。

朝鲜本月5日和11日在慈江道一带连续发射高超音速导弹，14日发射了两枚KN-23短程弹道导弹。之后，17日发射了两枚KN-24短程弹道导弹，25日发射了两枚远程巡航导弹，27日发射了两枚KN-23短程弹道导弹。这是自2011年12月金正恩执政以来，朝鲜首次一个月内发射七次导弹。

美国乔治城大学战略与国际研究中心车维德认为，朝鲜曾努力让拜登政府解除对朝制裁，但现在似乎已经失去耐心。所以开始采取更加强硬战略。而且，金正恩对无法让美国改变态度的文在寅感到非常生气。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）