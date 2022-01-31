意大利高龄80岁总统 “循众要求”获连任

（罗马综合电）高龄80岁的意大利总统马塔雷拉多次表明不想连任，但各政党周六在投票中压倒性支持让他续任，避免因下任总统难产引发这个欧元区第三大经济体陷入政局混乱。

意大利国会议员和地区代表自上周一以来先后经过多轮投票，寻求选出新总统，由于没有任何一名候选人在前七轮投票中获得绝对多数选票，使总统选举陷入僵局。

分析人士说，马塔雷拉连任有助于维持政局稳定，对政府延续现行经济改革政策至关重要，而未来意大利的经济表现也将对欧盟财政政策产生深远影响。

意大利博科尼大学教授布鲁内洛·罗萨认为，马塔雷拉连任最大程度保持了政局稳定，他可以在未来数年内继续保护现行经济改革计划不被民粹主义和赞成脱欧的政治势力干扰，政策稳定性对意大利疫后经济复苏至关重要。他认为，意大利是欧元区最有可能退出的成员之一，面对日益增长的民粹主义势力，意大利保持稳定政局将有助于其留在欧元区。

马塔雷拉的首个总统任期将于2月3日届满，但在国会各政党领袖包括总理德拉吉请求他连任后，他上周六终于勉强同意续任。

总共1009名国会议员和地区代表当天傍晚进行第八轮投票，当马塔雷拉的得票超过当选所需的505票时，现场爆出热烈鼓掌喝采。他最终获759票支持，压倒性赢得连任，成为该国史上第二位连任总统。马塔雷拉曾任副总理、国防部长与宪法法院法官等职。

意大利总统是一个仪式性职位，但在政治陷入危机时掌握巨大权力，可以解散国会、选出下任总理，还可以拒绝授权给脆弱的执政联盟。

2021年初，前总理孔特领导的执政联盟因在议会丢失多数席位而下台，正是马塔雷拉发挥“政治协调人”作用，提名现任总理德拉吉“临危受命”，才使政局恢复稳定。