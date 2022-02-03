57国出现亚型变异株BA.2 世卫警告疫情未达高峰

（日内瓦综合电）世界卫生组织周二（2月1日）说，已有57个国家发现可能比冠病病毒奥密克戎原株更具传染性的BA.2亚型变异株；在一些国家，BA.2已占奥密克戎感染病例的一半以上。该组织也警告，许多国家的奥密克戎疫情尚未达到高峰，现在宣布战胜疫情或放弃遏制疫情，为时过早。

据世卫组织周二发布的每周疫情报告，在过去一个月收集的所有冠病病毒样本中，奥密克戎及其亚变种占了超过93%。其中，最早出现的BA.1和BA.1.1占所有奥密克戎样本的96%以上，但BA.2亚型变异株的样本数量也明显上升。

一些研究显示，BA.2的传染性可能比奥密克戎原株更高，但目前有关这种亚型变异株的信息仍非常有限。世卫冠病病毒技术负责人范克尔克霍夫说，初步数据显示，BA.2较BA.1略具增长优势，但至今没有迹象表明，BA.2致病严重程度有所不同。

范克尔克霍夫在周二的记者会上强调，冠病仍然是一种危险疾病，鉴于近期冠病死亡病例上升、许多国家的冠病疫苗接种率也仍然很低，“现在不是一下子解除所有限制措施的时候”。过去一周，全球新增病例超过2200万起，新增死亡病例逾6万起。

世卫总干事谭德塞也警告，冠病病毒还在继续变异，“任何国家要向病毒投降或宣称战胜病毒都为时过早”。

世卫卫生紧急项目执行主任瑞安则指出，疫苗接种率较高的国家在是否放松限制方面“有更多选择”，但各国应视国内情况制定解封计划，不能盲目跟随其他国家的做法。

尽管确诊病例还在不断升高，但丹麦已解除国内所有防疫措施，成为首个近乎全面解封的欧盟成员国，其他一些国家也已经或考虑大幅放宽限制。

丹麦周二取消健康通行证制度、口罩令、餐馆等场所营业时间限制等防疫措施，仅保留对来自非申根国家的未接种旅客的入境限制。

目前，丹麦每天新增约四五万起冠病病例，相当于该国580万人口的1%左右，但卫生官员认为，病例很快会开始下降。

其他一些欧洲国家也放宽了防疫措施。法国周三解除在室外戴口罩、居家办公、音乐厅和体育赛事现场观众人数限制等措施。法国单日确诊病例上个月达到新高，但病毒传播已开始放缓。过去七天，法国每日平均约有32万起确诊病例，少于前一周的约36万起。

挪威周二宣布取消大多数防疫措施，包括不再强制民众在家办公、取消家庭访客和体育赛事现场观众人数限制、解除酒吧和餐馆的禁酒令等；入境挪威的国际旅客也不必再接受检测。

挪威首相斯特勒指出：“尽管有越来越多人受到感染，但住院人数也越来越少。疫苗为我们提供了很好的保护。这意味着，即便感染病例迅速增加，我们也能够放宽很多措施。”

目前，挪威仍须保持社交距离，并在人多的地方戴上口罩。挪威当局将继续观察疫情走势，且不排除再度收紧限制。