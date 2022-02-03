辉瑞申请授权为六个月至四岁幼童接种疫苗

（华盛顿综合电）美国辉瑞公司和德国生物科技公司已向美国食品与药物管理局（FDA）提交数据，寻求他们为六个月到四岁幼童开发的冠病疫苗的紧急使用授权。这项申请预计本月内通过。

辉瑞与德国生物科技为未满五岁幼儿开发的疫苗，接种剂量只有成人的十分之一，即三微克。目前，五岁至11岁儿童的接种剂量为10微克；12岁及以上的是30微克。

两家公司周二（2月1日）说，尽管他们在两岁至四岁幼儿临床试验中没有达到关键目标，但他们还是提交数据，以获得紧急使用授权。他们说，这是应美国食品和药物管理局的要求提交数据，以解决该年龄段人群的紧迫公共卫生需求。

FDA说，一个由专家顾问组成的外部委员会将于2月15日开会讨论授权问题。FDA代理局长伍德考克指出，奥密克戎感染个案剧增，“为这个年龄段的儿童提供安全有效的疫苗是当务之急”。

按照一贯的做法，美国疾病控制和预防中心（CDC）随后得召开自己的顾问会议，讨论签署如何实施疫苗接种的文件。这些会议往往会在FDA作出决定后一周左右的时间内进行。

辉瑞与德国生物科技说，他们正在要求FDA批准三剂接种方案的前两剂。

辉瑞总裁布尔拉说：“如果两剂疫苗获得授权，幼儿父母就能开始让孩子接种疫苗，同时等待第三剂获得使用授权。”他说，该公司认为需要三剂疫苗“以获取高水平保护，来应对当前病毒和未来可能出现的变体。”

可加快幼童接种时间表

此举可以将这个年龄组的接种时间表加快几个月。到第三剂最终获得批准的时候，许多幼童可能已经打了前期疫苗。辉瑞目前正在测试的方案是，前两剂施打时间相隔三个星期，接着过了至少八个星期再接种第三剂。

辉瑞去年12月曾解释，小孩接种疫苗后免疫反应不一。在接种两剂疫苗后，6个月至24个月幼儿体内产生的具保护力的免疫反应，与16岁至25岁者接种后相当。可是，两岁至四岁幼童接种后，则未能引发相同程度的免疫反应。

此前，FDA已批准成年人以及12岁以上者接种第三剂辉瑞疫苗。它也为五岁至11岁儿童接种两剂疫苗开了绿灯。

自去年11月美国五岁至11岁儿童疫苗接种计划展开以来，该年龄段儿童只有大约30％接种了一剂疫苗，22％接种了两剂。

美国未满五岁的儿童人口约为2300万。自12月奥密克戎在美国广为传播以来，住院的儿童冠病患者节节升高。根据美国儿科学会和儿童医院协会周一发布的报告，截至1月27日，美国儿童冠病病例占总数的18.6%，平均每10万名儿童中有1万5161人感染。