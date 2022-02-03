报告：反亚裔仇恨犯罪案激增 怕出外被骚扰美亚裔长者宁愿挨饿

美国政府去年的一项分析报告显示，相较于白人家庭，亚裔家庭中的成年成员因不敢出门而挨饿的概率高出了一倍。

（纽约彭博电）美国反亚裔仇恨犯罪案件激增，加剧了当地低收入亚裔群体，尤其是年长者的饥饿问题。由于担心遭遇种族歧视和骚扰，许多亚裔老人宁可挨饿，也不敢出门购买或领取食物。

美国政府去年的一项分析报告显示，相较于白人家庭，亚裔家庭中的成年成员因不敢出门而挨饿的概率高出了一倍。即便只是去一趟杂货店，或到提供热食的社区中心用餐，他们也可能遭到骚扰，甚至是更糟糕的对待。

2020年，一名84岁华裔男子在旧金山等巴士时被人踢倒，须住院四天。去年4月，一名61岁华裔男子在纽约街头检汽水罐时被人反复踹踢头部，在昏迷数月后不治身亡。

警方数据显示，去年单是在纽约市就发生至少129起针对亚裔的仇恨犯罪案件，增幅达361%；考虑到语言和文化障碍，实际数字可能更高。

非营利组织派随身警报器 鼓励老人出门

旧金山非营利组织安老自助处负责人钟月娟指出：“许多老年人实际上把自己锁在家中，根本不想出门。”

为鼓励需要帮助的亚裔老年人踏出家门，纽约布鲁克林区的松柏之家社区服务中心除了分发随身警报器，也为他们举办有关个人安全的网络研讨会。这家为亚裔群体提供援助的社区服务中心曾数次遭受攻击或破坏，一名89岁的华裔会员还曾在住家附近无故被人掌掴，身上衣物被放火点燃。

68岁的柬埔寨难民德里克就参加了松柏之家的网络课程，他自2006年心脏病发作后便没再工作，妻子也在冠病疫情期间失业，该中心供应的餐食对两人来说非常重要。德里克说，如今他出门时会时刻注意安全。

根据美国人口普查局去年8月的一份报告，在粮食不足的亚裔家庭中，有37%的受访成年人表示，他们“害怕或不想出门买东西吃”，这一比率在非西班牙裔白人家庭中仅为17%。

2020年的加利福尼亚州健康问卷调查结果显示，因种族或民族而受到不公平对待的亚裔面对粮食不安全的概率，要比未受不公对待的人高出1.5倍。

除了害怕遭受歧视或攻击，低收入亚裔尤其是年长者还可能面对行动不便的问题，语言不通也使他们难以获取食物银行等机构的援助。还有一些老人因文化差异或担心移民身份不受承认，而不愿意申请政府援助。