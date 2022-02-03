疫情推动居家办公 美国空置办公室改造成住宅单位倍增

（华盛顿综合电）冠病疫情推动了居家办公的工作模式，许多办公室因此处于空置状态。美国房地产市场自去年开始掀起了一股把空置办公空间改造为住宅单位的趋势，单是去年所改造的单位就比前一年多了近一倍。

房地产发展商Foulger-Pratt总经理艾布拉姆斯说：“市场反应显示，改造成为公寓的价值，比继续作为办公空间的价值来得大。”

许多房地产发展商因此纷纷收购在疫情期间挣扎求存的酒店和办公室，展开连串的活化再利用（adaptive reuse）工程，把它们改造为公寓。

公寓搜索网站RentCafe的一项调查发现，去年美国约有2万零100个公寓单位是改建而成的，比前一年多了近一倍。

艾布拉姆斯说，改造办公空间也可缓解可负担房屋短缺的问题。他也指出：“办公楼市场的缓慢复苏只会让空置办公大楼变得更昂贵。”

美国房地产商协会首席经济学家劳伦斯·云说：“从整体上看，我们只须增加供应。有了更多供应，房价增幅就会减少，租金也会跟着下降。”

该协会的数据显示，虽然冠病疫情导致经济低迷，但现有房屋的中位价仍在去年攀升了15.8%。到了上个月，美国房屋供应量已创下历史新低，这可能加剧冠病疫情暴发前就已出现的可负担房屋短缺危机。

不过，布鲁金斯学会都市政策项目哈登罗认为，把办公空间改造为公寓的工程须进行昂贵的翻修，这将推高租金。虽然扩大供应有助于缓解房地产市场其他方面的价格压力，但这并非解决房屋危机的方法。