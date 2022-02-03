专家：扩大自然保护区无法阻止物种灭绝潮

（巴黎法新电）专家警告，扩大自然保护区将不足以阻止不断上升的物种灭绝浪潮。

联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）第二阶段的峰会将在今年4月25日至5月8日于中国昆明召开，预计到时将推动敲定“全球生物多样性框架”。该框架希望为2030年设定一系列目标，并在2050年前逆转生物多样性的损失，“与大自然和睦共处”。其中一个重点目标便是在2030年前，保护全球至少30%的土地及海洋。

不过，来自23国的50多名专家日前发表的一份报告称，该框架草案的计划仍不足以停止和逆转生物多样性的损失。“绝大多数情况下，生物多样性的损失都是由多个直接驱动因素造成的，这意味着仅针对一个或几个方面采取行动，并不足以阻止生物多样性持续的损失。”

撰写该报告的主要作者、巴黎—萨克雷大学教授莱德利警告：“我们正处于生物多样性危机中，有100万个物种濒临灭绝……有充分证据表明，若过多的把注意力放在保护区上而忽视其他急需采取的行动，我们将再次无法实现具有雄心的国际生物多样性目标。”

报告说，要扭转对自然造成的破坏，需要从我们如何生产和消费粮食的方式开始，整个社会进行“变革性的改变”。

政策制定者必须意识到，必须立即着手应对所有导致物种灭绝的因素，例如栖息地丧失和破碎化、过度捕猎粮食和追求利润、污染，以及侵略性物种的扩散等。

此外，气候变化也迅速成为许多海陆动物和植物物种所面对的主要威胁，因此有必要将全球暖化限制在1.5摄氏度以内，但这一点却没有充分反映在上述草案的目标之中。

该报告还指出，上述框架草案所提出的目标虽好，但却没有说明如何实现和执行这些目标。