美政府债务规模涨破40万亿元

美国财政部周二公布的数据显示，公众持有的债务约23.5万亿美元，政府间债务约6.5万亿美元。这已大大超过美国去年全年约23万亿美元的国内生产总值。

（华盛顿综合电）美国联邦政府债务规模已突破30万亿美元（40.49万亿新元）大关。在美国通货膨胀高企和美国联邦储备局准备开始加息的背景下，美国政府债务不可持续的风险增大。

美国财政部周二（2月1日）公布的数据显示，截至1月31日，美国未偿联邦政府债务余额约30万亿美元，其中公众持有的债务约23.5万亿美元，政府间债务约6.5万亿美元。这已大大超过美国去年全年约23万亿美元的国内生产总值（GDP）。

国债规模到底多大才为太多，经济学家仍然存在分歧。但这是一个发人深省的债务里程碑，而且这个里程碑出现在一个微妙的时刻，这是因为借贷成本预计上升。

在保持低利率多年后，联储局正在转向抗通胀模式，准备启动自2015年以来的首次加息。借贷成本升高只会让融资变得更加困难。

自2008年的金融危机后，美国国债节节升高。2007年12月，未偿债务总额为9.2万亿美元。到前总统特朗普上任时，国债已近20万亿美元。

分析师：美国长期会变得更穷

在2019冠病大流行期间，华盛顿政府为缓解危机带来的经济打击，落实了多轮财政纾困措施。自2019年底以来，美国国债激增了约7万亿美元。美国媒体指出，联邦政府债务突破30万亿美元的时间较此前预期提前数年。

摩根大通资产管理公司首席全球策略师大卫·凯利指出：“这并不意味着我们有短期危机，但它确实意味着我们在长期里会变得更穷。”

着重长期财政挑战研究的组织彼得·彼得森基金会称，预计未来10年仅利息成本就在5万亿美元以上，到2051年，利息将相等于联邦总收入的近一半。

彼得森基金会首席执行官迈克尔·彼得森对此发表声明说，30万亿美元的债务对所有美国人来说是一项“严重警告”，事关美国未来经济健康、代际公平。不断攀升的巨额债务将使美国不能更好应对气候变化、下一次大流行疫情，以及构建包容性的经济。

彼得森指出，过去几十年，民主、共和两党多次选择减税或政府支出计划，而非考虑美国未来。他敦促决策者认真解决政府债务问题，重塑财政可持续性。

美国政府现在欠以日本和中国为首的外国投资者近8万亿美元，这得连本带利偿还。凯利说：“这意味着，美国纳税人将为我们的债权人中国和日本人民支付退休金。”

美国国会去年12月通过立法将联邦政府债务上限调高2.5万亿美元至约31.4万亿美元，暂时避免政府债务违约。但从中长期来看，美国公共债务规模不断攀升的状况不可持续。美国国会预算办公室警告，日益沉重的债务负担和更高的通胀率可能增加财政危机风险，削弱市场对美元的信心，并抬高私营企业在国际市场的融资成本。