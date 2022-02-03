二战强征劳工“受害现场” 日本为佐渡金山申遗引发韩国强烈不满

日本政府决定向联合国教科文组织（UNESCO）申请认定新潟县佐渡岛的佐渡金山为世界文化遗产，引起了韩国政府的强烈不满。韩国舆论认为，韩日关系已经恶化至“战后最差”，日本又把“强迫劳动的受害现场”申报世界文化遗产，让两国关系雪上加霜。

日本首相岸田文雄上周五宣布，今年将向联合国教科文组织申请将佐渡金山列入世界文化遗产。日本内阁前天批准佐渡金山申遗后，当天提交了申请，因为2月1日是申请登录2023年世界文化遗产名录的最后期限。

佐渡金山在江户时代（1603至1867年）利用日本传统手工艺技术生产金矿等，是历史悠久的珍贵大规模产业遗产，推荐时期并不包括具争议的二战时期。

不过韩国政府认为，二战时期日本曾强迫来自朝鲜半岛的2000多名民众在佐渡岛矿山劳动，是“强迫劳动的受害现场”，反对日本申请为世界文化遗产。

韩国外交部发表的声明称，日本政府不顾韩方多次警告，依旧决定为佐渡金山申遗，韩方对此深表遗憾，并严正敦促日方停止该举措。

外交部说，日本尚未落实在之前入遗的端岛（军舰岛）设置缅怀韩籍强征劳工信息中心的承诺，去年7月世界遗产委员会已就此深表遗憾。日本应首先切实兑现承诺。日本端岛等明治工业革命遗址2015年入遗，当时日本向国际社会承诺成立信息中心就强征事实广而告之。

韩国外交部第二次官崔钟文上周五晚召见日本驻韩大使相星孝一，就日本决定将佐渡金山申遗一事提出严正抗议。

日本政府过去一度因为韩国反对而拟放弃申请，不过因新潟县地方人士和包括前首相安倍晋三等自民党保守派人士强力要求，现在政策转向为提出申请。

韩国《京乡新闻》指出，韩日关系已经恶化至“战后最差”，此情况下日本又试图为佐渡金山申报世界文化遗产，真是雪上加霜。韩国国内要求坚决阻止日本歪曲历史的呼声日益高涨，对日政策已成为总统大选的议题。由于日本7月将举行参议院选举，因此也很难让步。短期内，韩日可能很难找到改善两国关系的切入点。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）