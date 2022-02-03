美国一天内发生两起校园枪击案 两驻校警员及一学生身亡

（华盛顿综合电）美国周二一天内发生两起校园枪击案，其中弗吉尼亚州有两名驻校警员遭枪手开枪射杀死亡。另外在明尼苏达州也传出有两名学生遭枪击，其中一人不治身亡，另一人重伤，警方逮捕了两名嫌疑犯。

第一起校园枪案发生在弗州的一所艺术私校“布里吉沃特大学”（Bridgewater College）。警方说，涉案枪手是一名27岁男子，当天下午已被逮捕，他将被控谋杀罪名。

现场画面可见，一名疑似枪手的男子赤裸着上身趴卧在草地上，有超过10名执法人员用枪口对准他。警方透露，男子受了枪伤，但没有生命危险。案发时，校方在官方推特发文，要学生“就地避难”，还强调“这不是演习”。

一名21岁女学生透露，自己当时和20多名学生在课室里，突然听到多声枪响，所有人马上趴在地上。“我们往窗外看出去，看到两名警员倒在地上。”

布里吉沃特大学校长事后证实，当天遭到枪手攻击的两名死者是驻校警员。暂时不清楚枪手的干案动机。

另外，当天在明尼苏达州里奇菲尔德（Richfield）的一所学校外也发生枪击事件，导致一名学生送院后不治身亡，另有一人重伤。

警方说，枪击事件发生在中午时分，枪手在人行道上朝两名学生开枪后立即乘车逃离现场。当地报章说，警方事后已逮捕两名嫌犯。

至于不治身亡的学生身份，当地报章引述死者的朋友说，他名叫贾马里·赖斯。一些当地记者称，他是“黑人的命也是命”运动活动家科尔特斯·赖斯的儿子。

美国校园枪击案时有发生，许多专家认为，枪支管制宽松是校园枪案频发的主要原因。