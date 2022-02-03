英媒揭露更多内幕 约翰逊承诺尽快公布“派对门”调查报告

（伦敦综合电）英国首相约翰逊多日来尝试转移人们对“派对门”的焦点，但英国媒体揭露更多有关他参加派对和酒会的内幕，迫使他必须在乌克兰总统泽连斯基面前承诺会尽快全面公布“派对门”的调查报告。

约翰逊周二访问基辅与泽连斯基会谈，周三公布一项减少英国经济不平等的计划，这是一项关键的竞选承诺。然而，《每日电讯报》报道称，有人看到约翰逊在2020年11月13日前往自己的公寓，那里当时正举行一场聚会。《卫报》报道称，他在2021年1月参加了一场为离职员工举办的酒会。

在约翰逊与泽连斯基联合主持的记者会上，约翰逊面对的第一道问题是关于“派对门”调查报告和他在国际舞台上的信誉受损。他回应时承诺将尽快全面公布“派对门”报告。

英国内阁办公室常任秘书格雷主持“派对门”的调查。格雷周一公布的初步调查结果称，英国政府一方面要求民众遵守防疫规定，另一方面却组织聚会，此类行为不公正、不合理，也不符合政府核心工作人员应有的操守标准。报告认为，其中一些聚会本不该获准举办，这反映出约翰逊政府“领导不力，判断失误”。

由于伦敦警方也在调查16场派对中的12场，所以格雷在警方完成调查前不能全面公开她的调查报告。她的团队向警方提供了500多页资料和300多张照片协助调查。

约翰逊周一在下议院就违规聚会道歉，并表示接受调查报告的内容，承诺政府将做出整改，但未承诺全面公开调查报告。面对反对党议员的抨击和谴责，约翰逊再次表明不会因此事辞职。

保守党议员正酝酿对约翰逊提出不信任动议。资深议员埃尔伍德说，他周三将提交一份对约翰逊表达不信任的信件，并指“派对门”在国际危机时刻分散了政府的注意力。

他说：“现在是时候解决这个问题了，这样党才能回到执政状态，是的……我今天将向1922委员会提交我的信件。”1922委员会是保守党后座议员组成的党团。

根据保守党的规定，要启动对首相的不信任动议，必须有54名议员致函1922委员会。彭博社报道称，目前只有寥寥数名议员表明已致函1922委员会。