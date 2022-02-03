日本国会通过涉华人权决议 日媒：岸田政府冬奥前夕“踢馆”

日本国会众议院周二通过了一项涉华人权决议，对新疆、西藏、内蒙古和香港的人权状况表达了关切。日本媒体认为，岸田文雄政府选在北京冬奥会举办前夕通过这项决议是在“踢馆”，此决议的出台会深切影响中日关系。

中国外交部：人权决议罔顾事实

中国外交部发言人赵立坚周二针对日本通过的决议回答记者询问时表示，所谓人权决议罔顾事实真相，恶意诋毁中国人权状况，中国外交部负责人已向日方提出严正交涉。

日本媒体透露，立场保守的执政自民党去年6月就准备提交有关涉华的人权决议案，但因为内容有太多责备的字眼，未获得与中国有交情的盟党公明党同意。

日本首相岸田文雄去年10月上台时，把人权问题列为外交政策重点之一。岸田上台后，经自民党政调会女会长高市早苗的力推，自民党终于赶在北京举办冬季奥运之前将决议草案提交众议院审议。

为了争取公明党的支持，高市等党内保守派最后妥协，在文中不提“中国”，并且答应删除原有的“人权侵害”和“责备”等字眼。最后，该决议是以《关于新疆维吾尔族等严重人权状况》为题登场。当时，不甘愿去掉“中国”二字的高市曾说：“只要讲到新疆维吾尔族，人们自然而然就会想到是中国。”

此决议虽没有提到中国，但满篇都是新疆、西藏、香港等的局势。决议也呼吁国际社会予以关注，认为：“人权问题不是国内问题”。

通过决议当天，负责草拟内容的自民党人古屋圭司指出：“从内容上看是显得颇克制的。但是，能争取在北京冬季奥运前出台是最大成果。”

日本去年12月虽然宣布不派政府代表团到北京参加冬季奥运，但也没有像美国政府那样，表明是因人权问题而予以抵制。日本众议院如今通过这一决议，凸显日本是支持美国的观点的。《每日新闻》昨日发表社论，对这一做法表示担忧，认为这一决议完全是按照日本保守派的意思。由于中国是日本的最大贸易伙伴，该报担心如此一味与中国硬碰硬会影响对华贸易。

（记者是《联合早报》东京特派员）