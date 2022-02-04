美军突袭叙利亚西北部 伊国组织头目库雷希被迫自杀

（安曼／华盛顿综合电）美国特种部队周四在叙利亚西北展开突袭，迫使在当地藏身的伊斯兰国组织头目库雷希自杀。

美国总统拜登周四发表声明说：“在我的指示下，美军在叙利亚西北部成功开展了反恐行动……将伊国组织领袖阿布·易卜拉欣·哈希米·库雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi）驱离战场。”

一名美国高级官员告诉路透社，库雷希已在美军突袭中丧命。“美军行动一开始，目标恐怖分子就引爆炸弹，炸死自己和他的家人，包括妇女和小孩。”

该官员补充，当局目前还在对此次行动进行评估，这似乎与美军2019年清剿巴格达迪时一样，目标恐怖分子使用懦弱的恐怖战术应变。

2019年10月，伊国组织创始人巴格达迪被杀后，该组织就任命曾被美国关押的伊拉克人库雷希为新领袖。尽管近几年伊国组织在叙利亚和伊拉克的影响力已大不如前，但该恐怖组织残余势力还在。

美国支持的叙利亚民主力量2019年初收复了伊国组织在叙利亚东部最后据点，并宣布该组织已彻底瓦解。

美国2019年10月底宣布巴格达迪丧命，支持伊国组织的人失去了动力和激情，相关恐怖活动也逐渐减少。

不过，美国国防部2021年8月指一些伊国组织残余分子仍在叙利亚东北部一些难民营吸收新人，并企图以这些难民营作为基地并扩大势力。

美国国防部新闻秘书柯比周四发表声明说：“美国中央司令部属下的美国特种部队今天傍晚在叙利亚西北部行了一项反恐任务。任务非常成功，美方没有人员伤亡。”

来自叙利亚的消息说，美军的突袭行动于当地午夜展开，目标是靠近土耳其与叙利亚边境阿特莫（Atmeh）地区的一栋建筑物。救援人员说，此次突袭至少造成13人死亡，包括六名儿童和四名妇女。

美军在这次任务中动用了阿帕奇武装直升机和无人机攻击。当地居民说，他们听见直升机迫近以及猛烈的枪声和爆炸声。美军突袭前用扩音器发出警告，要当地妇孺赶紧离开。

另有目击者称，现场血迹斑斑，突袭结束后仍有侦察机在上空盘旋。