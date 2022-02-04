日本单日新病例破10万 东京医疗系统晋最高级别

在冠病变种病毒奥密克戎肆虐下，日本新增病例连日激增，昨天更是突破10万起。东京因医疗人员确诊和隔离者多，不得不发出医疗系统吃紧警号。日本中央疫情小组估计这波疫情还要持续一阵子，原定2月13日松绑的防疫措施或得继续实施。

日本近一周冠病病例居高不下，东京昨天单日新增社区病例2万零679起，一连两天破2万大关。当局在召开疫情分析和检测会议后宣布，东京医疗系统已进入最紧张级别。

该专家小组在会议上指出，不仅是医疗设施承受压力，现在患病和被列为密切接触者的医务人员多，一些重点医院人手严重短缺。据了解，一些人手不足的医院停止一般门诊服务。

一名受感染医师受访时说：“我和妻子都是医疗人员。最初是孩子的保育院有人确诊，不久后孩子也被测出是阳性。之后，我们全家都必须居家隔离。”

患病和被隔离人数激增，对经济和社会冲击大。据推算，如果一周平均日增2万4000起病例，东京就要陷入10%工作人口缺勤的困境。

日本卫生部疫情工作小组昨日研判，“这一波疫情还看不到高峰”。即便确诊数据已超越上一波，但是日本首相岸田文雄早些时候表示，“现阶段还不考虑宣布东京进入紧急状态。”

晋紧急状态标准 改以重症患者比率决定

FNN电视台援引一位匿名政府官员说，当局目前只考虑延长正在实施的“防止蔓延”措施。该报道指出，当局没有要宣布紧急状态的意思，一个主要原因是奥密克戎患者中，出现重症的人比率不高。

东京都政府昨天也重新出台“紧急状态”新标准，改以入院的重症患者多寡来决定，比如，需输氧者达住院病患的30%至40%。

据报道，截至2月2日，东京重症病床使用率为15.1%，需吸氧的患者比率为8%。当局尤其关注高龄确诊者迅速增加的情况，目前60岁以上确诊者约为3万5000人，是去年夏天“第五波”的3.5倍。据东京当局发布的数据，目前东京住院者中也以高龄者为多。

（记者是《联合早报》东京特派员）