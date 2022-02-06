奥地利强制成年人接种冠病疫苗 欧盟第一国

（维也纳综合电）奥地利强制成年人接种冠病疫苗的法令周六生效，成为首个推行这项措施的欧洲联盟国家。

奥地利联邦议会周四（2月3日）以大比数通过《疫苗接种义务法案》，并于周五下午由总统范德贝伦和总理内哈默签署成为法律。

奥地利政府于去年11月启动立法程序，国民议会已于1月20日以绝大多数票通过此法案。

法令规定，奥地利18岁以上者有强制义务接种疫苗，孕妇和有医疗豁免的人除外。新法分阶段落实。从生效日至3月15日，警察不会检查民众的接种证明。之后，警方将在日常巡逻中要求民众出示接种证明。进入第三阶段，政府将设接种登记系统以进行更详细的检查，但政府尚未确定这个阶段的启动日期。

在法案生效后的警示阶段，未接种疫苗者不会面对惩处；但从3月16日起，违法者得缴付600至3600欧元（924至5543新元）不等的罚款。

目前奥地利约69%人口完成冠病疫苗接种，接种率在西欧国家中偏低。奥地利保守派政府因此认为必须落实强制疫苗接种措施。

奥地利疫苗接种率低，检测率却是处于领先地位。自疫情暴发以来，人口约为900万的奥地利已进行了1.44亿次聚合酶链式反应（PCR）检测。

检测工作多数在首都维也纳郊区的“生命大脑实验室”日以继夜地进行。

目前，奥地利平均每天的检测量为37万次。人们只需要上网登记，到药房免费领取检测剂，用检测剂漱口，再把检测剂交回去，24小时内便会通过电邮收到检测结果。