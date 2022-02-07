《纽时》：不会销声匿迹 头目虽亡仍具威胁伊国组织料伺机出击

《纽约时报》分析，头目库雷希上周引爆炸弹身亡，导致伊国组织出现权力真空。但近年来该组织日益去中心化，即使没有头目也应能继续运作。而事实也证明，尽管伊国组织已无法攻城略地，但它仍然具备发动重大袭击的能力，几周前，伊国组织袭击伊拉克一个军事哨所，杀死11人。

（纽约讯）伊斯兰国组织头目库雷希在美军围剿下自杀身亡，但《纽约时报》分析认为，伊国组织仍是一个持久的安全威胁，预料它不会就此销声匿迹，而是会继续适应新现实，静待时机。

库雷希上周四（2月3日）在叙利亚西北部引爆炸弹身亡，对该组织来说是又一沉痛打击。不过，经济学人信息部中东和非洲地区编辑主任塔克指出：“鉴于这个组织的结构非常分散，我认为大家内心深处的问题是，最高头目毙命会产生多大的实际影响？”

库雷希是伊国组织重要的宗教和军事领导人，他的死亡使伊国组织出现权力真空，但近年来该组织日益去中心化，即使没有头目也应能继续运作。

美国过去也曾除掉其他恐怖组织头目，包括卡伊达创始人奥萨马、库雷希的前任巴格达迪等。然而，这些组织往往很快就会选出新的领导人，或是以更强大的新形式卷土重来。

事实证明，尽管伊国组织已无法攻城略地，但它仍然具备发动重大袭击的能力。几周前，伊国组织袭击伊拉克一个军事哨所，杀死11人。该组织战士早前也攻占叙利亚一座监狱，试图救出被关押的数千名同伴，但之后被美国支持的库尔德人民兵部队赶跑。

在2015年巅峰时期，伊国组织在叙利亚和伊拉克控制着相当于英国那么大的地盘，但后来在美国领导的国际联军打击下节节败退，在2019年失去最后的控制区。当年巴格达迪在美军突袭中自爆身亡后，默默无闻的库雷希很快接替他成为伊国组织的新头目。据美国发出的悬赏令，库雷希负责监督伊国组织的全球运作，但即使是他的追随者对他的了解也不多。

鉴于多年来有许多伊国组织核心成员死于反恐行动中，伊国组织潜在领导人选已越来越少。研究该组织的专家哈桑形容：“可以信任的领导人已成为伊国组织中一个垂死的品种。”

哈桑认为，伊国组织出现权力真空，加上国际圣战主义的吸引力减弱、敌对的武装组织与国家政府军日益强大，可能进一步削弱该组织。近期一项分析也显示，伊国组织在伊拉克发动的袭击数量和规模有所下降。

尽管如此，分析员不排除伊国组织有翻身的可能。他们指出，2014年伊国组织在叙利亚和伊拉克攻下大片土地前，外界原本认为它已被彻底击溃。

相较于头目人选，伊国组织是否能够遇到并抓住扩张的机会，对其未来发展的影响更大。研究全球圣战运动史的作家马赫说：“我们在过去20年看到，总体上圣战运动在追求目标方面是极为务实的。他们下一步行动是坚持下去和等待时机，并对现实情况做出反应。”