马克龙抵俄会见普京 斡旋乌克兰危机 克里姆林宫：难有突破性结果

（莫斯科综合电）法国总统马克龙周一（2月7日）到莫斯科，与俄罗斯总统普京会谈，为乌克兰危机展开斡旋。马克龙认为仍有可能与普京达成协议避免战争，但克里姆林宫预计此次会谈不会有决定性的突破。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，乌克兰危机是马普会谈的主轴。俄罗斯知道马克龙近日谈到一些缓解乌克兰危机的想法，并计划与普京分享，但他说：“局势太复杂了，不能指望一次会谈就取得决定性的突破。”

他说，西方国家继续渲染俄罗斯对乌克兰的攻击迫在眉睫，在这情况下缓和紧张局势的讨论是不可能进行的。他也说，莫斯科最近几天都没有听到有关它所要求的安全保障的新消息，“我们的西方对话者不愿触碰这个课题”。

马克龙早前接受《星期日报》采访时说，俄罗斯的目标“显然不是乌克兰”，而是与北约和欧盟达成新的安全协议。

马克龙认为仍有可能与俄罗斯达成协议避免战争，但不能指望俄罗斯单方面采取行动缓和局势。他指出，俄罗斯对其自身安全的担忧有其正当性，并建议建立一个“新平衡”，在保护欧洲国家的同时安抚俄罗斯。

马克龙今天到基辅与乌克兰总统会晤

不过他强调，不能“通过削弱任何欧洲国家来实现”与俄罗斯建立对话，乌克兰的国家主权也没有讨论的余地。

马克龙出发前几天来与美国等盟友及乌克兰领袖密集通电话，协调对俄会谈。他今天将访问基辅，与乌克兰总统泽连斯基会晤。

法国是今年上半年的欧盟理事会主席国。马克龙此行为自己的政治前途下重注：这是一个让他展示领导力的机会，如果成功将有利于他竞选连任，空手而归则将让他显得尴尬。他的一名助手说：“我们正前往普京的巢穴，在许多方面，这是放手一搏。”

两名接近马克龙的消息人士称，他此行的一个目的是争取时间，将乌克兰局势冻结几个月，至少到欧洲的“超级4月”之后。除了法国，匈牙利和斯洛文尼亚也将在4月举行大选。

在这同时，其他欧洲国家领袖也继续展开外交行动，寻求缓和乌克兰危机。德国、捷克、斯洛伐克和奥地利四国的外长周一访问基辅；德国总理朔尔茨同日访问华盛顿与美国总统拜登会晤，他下周将到访莫斯科和基辅。伦敦和莫斯科则在商讨让英国外长特拉斯于2月10日访问莫斯科。

美国国家安全顾问沙利文星期天指出，从俄军的部署来看，俄罗斯随时可能入侵乌克兰，但外交仍是其选项之一。

乌克兰外长库列巴则驳斥俄罗斯可能入侵的“世界末日预测”，并称乌克兰如今有一支强大的军队、前所未有的国际支持和人民对国家的信心，可应对任何情况。

北约正商讨增加在波罗的海国家和波兰的驻军，以应对俄罗斯与白罗斯联合军演后将军队留在白罗斯的可能性。配合两国军演，俄罗斯目前有3万兵力驻扎在白罗斯。