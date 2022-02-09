单日病例连日破10万起 日本拟延长防疫重点措施

据消息称，日本政府拟在今天宣布继续延长上月起对35个地方实施的“防止蔓延等重点措施”，直至下月6日。当局也考虑将疫情正扩大的高知县划入重点防疫区。

日本单日冠病确诊病例连续多天破10万起，首都东京一周平均日增1万8000起。由于冠病疫情不见缓和，当局准备今天宣布延长对东京首都圈等地区实施重点防疫措施。

研究：日本肆虐毒株是“隐形奥密克戎”

据日本放送协会（NHK）报道，目前在日本肆虐的奥密克戎毒株是亚型变异株BA.2，由于其隐蔽性强，被称为“隐形奥密克戎毒株”。据研究显示，其传染力是原始奥密克戎毒株的两倍。

日本政府防疫小组组长尾身茂昨日在国会发布最新疫情的情况时指出，从各地方提交的确诊数据可观测到一些地区的增幅出现平缓。但基于奥密克戎的传播力强，这一波疫情不可能立即出现病例急剧减少的情况。可预测的是，它可能是逐渐减少或是继续增加。最坏的情况是会出现奥密克戎“BA.2”变体，那传播力就将倍增。

为了应对奥密克戎疫情，当局上个月对35个地方实施了“防止蔓延等重点措施”，其中包括东京首都圈的13个地区所实施的防疫措施期限在本周日截止。

据消息称，在疫情专家的建议下，日本政府拟在今天宣布继续延长这一措施到下月6日。同时，当局也考虑将疫情正扩大的高知县划入重点防疫区。高知县位于本州岛以南的四国岛南部。

医院仅接收中高度病患 居家治疗者达近44万人

报道指出，为避免医疗体系因确诊病人过多爆棚，当局目前提高入院标准，只接收中高度病患。据各地方家庭医生提供的数据，截至本月2日，日本至少有43万8000人被指示居家治疗。鉴于日本的房子小，隔离空间有限，这也导致家庭内感染情况严重。

在东京，因医疗人员确诊和隔离者多，不得不发出医疗体系吃紧警号，而面临人手不足的医院则停止门诊服务。

据了解，日本一些地区在医院的空地上搭建“临时旅馆”安顿确诊病患。在空地少的东京，当局利用空置巴士，改装成“隔离间”，让确诊居民申请入住。

日相岸田文雄早前称，现阶段还不考虑宣布东京进入紧急状态，因为在奥密克戎病患中，出现重症比率不高。

东京女知事小池百合子昨日在记者会上强调，面对长达两年多的冠病疫情，人们要回到疫情前的生活恐怕不容易。她说，就如同应对气候变化一样，应对疫情也必须随机应变，坚持可持续发展，做到可持续性康复。

（记者是《联合早报》东京特派员）