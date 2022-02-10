美智库：朝鲜洲际弹道导弹基地竣工

韩国、美国和日本外长预定本周举行朝核问题会谈之际，美国智库发布报告称，朝鲜在中朝边境地区——慈江道桧中里建成了新的洲际弹道导弹基地，这可能是朝鲜投入运作的20个秘密导弹基地之一。

根据美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）周一发布的报告称，桧中里基地面积约6平方公里，位于韩朝非军事区以北383公里处，距离中国边境仅25公里，距离另一个慈江道岭底里导弹基地15公里。

朝鲜称是世上唯一国家 能以导弹试验对抗美国

消息人士称，桧中里基地或用于容纳具备洲际导道导弹（ICBM）设备的团级部队，但尚未发现部署该部队的征兆，这或归因于基地尚未竣工、能投入作战的洲际弹道导弹还在制造阶段、作战人员不足等因素。

一般预测，若该基地无法在短期内部署洲际弹道导弹，可能改为部署中程弹道导弹（IRBM），如朝鲜1月30日在慈江道发射的“火星12型”导弹。

报告称，桧中里基地在上世纪90年代后期动工，直到最近才竣工。

这是自2005年朝鲜开始建设桧中里导弹基地以来，首次出现具体的分析报告。同时，桧中里导弹基地是此前朝美无核化谈判中，未被列入议程。

此外，朝鲜外务省昨日在其网站提及最近发射的“火星-12型”称，朝鲜是世界上仅有的几个部署核武器和先进导弹的国家之一，也是唯一一个通过导弹试验“震撼世界”来对抗美国的国家。

它还称，新年以来的一系列试验加强了朝鲜的“战争威慑能力……只有我们国家能通过发射射程覆盖美国本土的导弹来震撼世界。

世界上有200多个国家，但只有少数国家拥有氢弹、洲际弹道导弹和高超音速导弹。”

今年1月，朝鲜进行了七次导弹试射，1月30日发射的“火星-12型”射程达到5500公里，把美国关岛纳入打击范围内。

美国国务院周二说，朝鲜对国际和平与安全，以及对全球核不扩散的努力构成威胁，但重申美国对朝鲜并无敌意，呼吁平壤恢复对话。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）