为爆发战争可能性做准备 英下令1000名军人待命 以提供乌克兰人道支援

英国首相约翰逊周四访问北约总部与波兰前重申，英国对欧洲安全的承诺坚定不移，并强调北约必须划出底线，表明有些原则是不能妥协的。英国也将向欧洲南部部署更多军机，并派两艘军舰前往地中海东部。

（伦敦综合电）西方国家在加紧通过斡旋解决乌克兰危机之际，也继续为爆发战争的可能性做准备。英国已下令1000名军人待命，以在俄罗斯入侵乌克兰引发人道危机的情况下提供支援。

英国首相约翰逊周四（2月10日）访问北约总部与波兰前重申，英国对欧洲安全的承诺坚定不移，并强调北约必须划出底线，表明有些原则是不能妥协的。他指出：“这包括所有北约盟友的安全，以及每一个希望成为北约成员的欧洲民主体的权利。”

这番话明确拒绝了俄罗斯要禁止乌克兰加入北约的要求。约翰逊也向莫斯科喊话说：“我们希望看到真正的外交，而不是胁迫性的外交。”

唐宁街说，约翰逊已下令1000名军人待命，在必要时支援乌克兰地区的人道主义救援。英国也将向欧洲南部部署更多军机，并派两艘军舰前往地中海东部。

同日，英国外长特拉斯同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。特拉斯周三启程前往莫斯科时敦促俄罗斯通过外交途径解决乌克兰问题，否则将面对严重后果。

特拉斯预计最快周四提出立法，若俄罗斯入侵乌兰，英国政府可能会对具影响力的俄罗斯人实施制裁。

俄罗斯与白罗斯展开最大规模联合军演

俄总统普京周一和法国总统马克龙会晤后表示愿做出让步，并研究马克龙提出的解决方案。不过，爱沙尼亚总理卡拉斯周三说，俄罗斯方面仍无让局势降温的迹象。

在俄乌局势持续紧绷之际，俄罗斯与白罗斯周四展开两国多年来最大规模的联合军事演习。这场“联盟决心-2022”演习从本月10日至20日在白罗斯举行，演习地点包括乌克兰及北约成员国波兰和立陶宛边界附近。

俄罗斯未透露演习人数，但北约秘书长斯托尔滕贝格周一说，白罗斯可能约有3万俄军，人数或为冷战以来最多的。由于俄罗斯过去曾以军事演习掩饰侵略行动，北约已加强东翼成员国的防御，并提高了警惕。

与此同时，乌克兰也在周四至2月20日举行军事演习，演习中将使用英国提供的反坦克武器和土耳其制造的无人机。

美国国防部说，随着俄罗斯持续增兵，集结在乌边境的俄军已超过10万人。不过，乌克兰认为，俄方似乎尚未做好发动全面进攻的准备。

乌克兰副国防部长马利亚尔周三说，现阶段集结在边境的俄军主要用于“政治施压和勒索”，俄军尚未组建攻击小组或进行其他开战的准备。

莫斯科智库战略与技术分析中心防务专家巴拉巴诺夫也表示，目前俄罗斯在乌克兰边境部署的兵力还不足以发动大规模军事行动，但此次演习可能让莫斯科有机会在白罗斯建立永久军事存在。

独立军事分析员莱比亚多克则指出，演习可能旨在加大对西方施压，而不是为入侵乌克兰做准备。他说：“为什么要在大家都做好准备时发动攻击？你应该在无人防备时进攻。”