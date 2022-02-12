美澳日印外长举行“四方安全对话” 四国承诺深化合作确保亚太不受胁迫

除了研究加强在对抗气候变化、冠病疫情和其他威胁方面的合作。四国外长也承诺要在人道主义救援、反恐、网络和海事安全，以及全球供应链挑战方面进行合作。

（墨尔本综合电）美国、澳大利亚、日本和印度的外交部长周五在墨尔本举行“四方安全对话”（Quad）会谈，承诺深化合作，确保亚太区不受“胁迫”，并研究加强在对抗气候变化、冠病疫情和其他威胁方面的合作。

四国外长也承诺要在人道主义救援、反恐、网络和海事安全，以及全球供应链挑战方面进行合作。澳大利亚外长佩恩、日本外长林芳正和印度外长苏杰生参加了此次会议。

美国国务卿布林肯回答记者有关在印度—太平洋地区与中国对抗是否不可避免的问题时说：“没有什么是不可避免的。话虽如此，近些年来中国在国内和区域的行动越来越强势，我们都对此感到担心。”

布林肯在会谈前夕接受报章《澳大利亚人》采访时说，尽管华盛顿目前着重处理俄罗斯对乌克兰的威胁，但更长远的挑战是中国的进步和对“传统秩序”的挑战。

他说：“在我看来，毫无疑问，随着时间的推移，中国的野心是成为区域乃至全世界首屈一指的军事、经济、外交和政治强国。”

尽管俄罗斯和西方国家目前在乌克兰的对峙不在Quad机制范围内，但不断升级的乌克兰危机也是重要议程之一。布林肯认为，莫斯科在俄乌边境地区集结兵力，是在挑战基于规则的国际秩序，而这正是Quad所要努力维护的。

布林肯在开幕式上说：“这包括支持所有国家选择自己道路的权利，不受胁迫，并有权确保主权和领土完整得到尊重，不管是在印太地区，还是在欧洲，或者世界任何地方。”

布林肯和佩恩早前举行了会晤，他称赞澳洲在应对全球专制政权日益扩大的影响力方面提供的支持，并表示这威胁到“我们努力建立”的国际秩序。

布林肯希望，美国与澳洲就冠病疫情、气候变化和新兴技术展开合作；佩恩则表示，将就澳英美联盟（AUKUS）协议和“不止一个”专制政权带来的挑战进行讨论。

佩恩说：“在当前的世界环境中，不止一个专制政权正把自己体现为挑战。朝鲜以及中国是我们今天讨论的一部分。我们强烈支持美国在应付这些挑战方面的领导。”

虽然中国是四方会谈的焦点，但四国外长表明，墨尔本会议的重点是实际合作，例如就技术标准达成一致，以及就卫生问题和气候变化进行合作。佩恩说，四国将加强网络和反恐方面的合作，共同应对区域的人道主义和灾难救援，以及打击非法捕鱼。

一般预料，四国首脑今年5月将在日本举行峰会，所以这场外长会谈不太可能宣布新的承诺。