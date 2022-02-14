美俄首脑会谈未化解乌克兰危机

美国总统拜登在会谈中说，美国推动外交解决乌克兰问题，但也为“其他情况”做好准备。俄罗斯总统普京则表示，华盛顿没有考虑到莫斯科的主要关切。不过，白宫和克里姆林宫表示，普京和拜登同意双方官员未来几天将保持联系。

（华盛顿／莫斯科综合电）美国总统拜登再次警告，俄罗斯若对乌克兰动武，须付出沉重代价。美国国务卿布林肯则说，化解乌克兰危机的外交大道依然开着。

新加坡时间星期天（2月13日）凌晨，拜登和俄罗斯总统普京进行电话会谈一个多小时，不过未能给乌克兰紧张局势带来重大转机。

拜登在会谈中说，美国推动外交解决乌克兰问题，但也为“其他情况”做好准备。他再次警告，如果俄罗斯攻打乌克兰，就必定要付出沉重代价。

美国总统拜登在会谈中再次警告，如果俄罗斯攻打乌克兰，就必定要付出沉重代价。（法新社）

普京则告诉拜登，华盛顿没有考虑到莫斯科的主要关切，在包括北约扩张和在乌克兰部署军队等关键问题上，莫斯科没有得到华府的“实质答复”。

这是两人自去年12月底以来的首次对话。美俄双方形容会谈“专业实际”和“有序高效及平衡”。

普京外交政策顾问乌沙科夫在会谈后的记者会上说，克里姆林宫和白宫原本安排周一通电话，但美方要求俄方将通话提前到周六。他表达对美国公布“俄军入侵乌克兰日期”做法的不满。他说，俄方不明白美方为何故意向媒体散布俄罗斯计划“入侵”乌克兰这一虚假信息。

美国官员则说，他们依然无法确定普京会否对乌动武。一名高官称，美国对俄罗斯极有可能采取军事行动的看法没有出现根本性改变。

白宫和克里姆林宫表示，普京和拜登同意双方官员未来几天将保持联系。

法国官员：没迹象表明俄罗斯正准备进攻

美国国务卿布林肯星期天在夏威夷与日本外长林芳正和韩国外长郑义溶会谈后说，“外交大道依然开着，俄罗斯若要展示它要走这条路，这很简单，那就设法降温，而不是加剧紧张。”

除了拜登，普京周六也分别与法国总统马克龙和白罗斯总统卢卡申科通电话。普京告诉马克龙，西方国家指莫斯科计划攻击乌克兰是“挑衅性猜测”；他也指责西方国家向乌克兰提供武器，又不愿迫使基辅遵守《新明斯克协议》。

爱丽舍宫一名官员说，从普京与马克龙的对话内容来看，没有迹象表明俄罗斯正在准备进攻乌克兰。“尽管如此，我们还是对俄罗斯的（军事）姿态保持高度警惕和警觉，以避免最坏情况出现。”

美国和英国称，俄罗斯驻扎在俄乌边境地区的兵力已达13万。美国相信俄罗斯最快可能在本周，即北京冬奥会闭幕前，向乌克兰发动攻势。

俄罗斯联邦议会今天可能审议承认乌克兰东部两个分离地区为独立国家的议案。据《卫报》报道，美国海军分析中心的俄罗斯研究主任科夫曼在推特发文说，俄国可能正式承认乌克兰东部的莫斯科控制地区。这可能成为俄国为当地提供安全保障，在军事上保护当地俄国公民，以及在乌克兰使用武力的法律基础。

美国和澳大利亚已宣布立即从乌克兰撤走使馆人员。布林肯早前说，俄军侵略乌克兰的风险太高和近在眼前，所以不得不这样做。澳洲总理莫里森呼吁中国对乌克兰危机表达立场，别继续保持“冷冰冰的沉默”。

乌克兰局势一触即发之际，俄罗斯东部千岛群岛海域则发生俄国军舰驱赶美军潜艇事件。俄罗斯国防部称，俄军当时在那里进行演习，发现一艘美军潜艇进入俄国水域，潜艇在军舰驱赶后离去。美军发言人则否认在俄国领海进行军事活动。

外交部吁国人尽快离开乌克兰

乌克兰及周边地区的紧张局势继续加剧，新加坡外交部劝请身在乌克兰的新加坡人，趁目前还能离开乌克兰，尽快乘坐商业航班离开。

外交部昨天深夜约11时发文告说，如果爆发冲突，外交部无法保证能够协助新加坡人离开乌克兰，我国在乌克兰没有外交使馆。

此外，仍在乌克兰境内的新加坡人如果尚未向外交部登记，应立即通过外交部网站eregister.mfa.gov.sg登记。

需要领事协助的新加坡人，也可拨电+65 6379 8800/8855，或传真+65 6476 7302，联系外交部24小时值班办公室。