G20财长本周开会商讨全球经济前景

（雅加达综合电）在全球经济饱受通货膨胀、战争威胁及冠病疫情长期后果冲击之际，二十国集团财政首长本周将在印度尼西亚举行为期两天的会议，商讨全球经济前景。

二十国集团（G20）轮值主席国印尼拟提议设立一个新的全球金融机构，以在公共卫生危机出现时向各国提供紧急资金。国际货币基金组织（IMF）则将争取各国支持加强穷国债务重组框架的计划。

此次G20财长和央行行长会议定周四和周五在雅加达举行。目前，G20多个成员国的物价正受到上世纪末G20成立以来最大的冲击，而供应问题持续和能源成本飙升加剧了这种冲击。近期乌克兰危机可能演变成战争，也使能源价格面对更大上涨压力。

由于当前诸多挑战，与会官员对经济形势的评估，预计不会像去年10月时那么乐观。当时，G20财长和央行行长在华盛顿举行会议后，指通胀加剧只是“暂时性”现象。

在此次雅加达会议前一周发布的数据显示，今年1月美国消费者价格指数录得40年来最大涨幅，这提高了外界对于美联储将收紧货币政策的预期。在G20成员国阿根廷和土耳其，通胀率已升至近50%的水平。

彭博社分析指出，冠病疫情仍未结束，但人们或许可从此次会议看出，各国政府对冠病以外其他令人担忧的新问题的关注程度。

印尼卫生部长布迪上周五说，印尼将敦促G20设立一个能在公共卫生危机期间分配紧急资金的全球机构，其运作方式将类似于世界银行和IMF等国际金融机构。

他指出，目前没有任何一个国际卫生机构有足够的力量或资金可以提供这类援助，各国基本上只能“靠自己”来取得所需的紧急资金、疫苗、治疗药物和诊断工具。作为今年G20的轮值主席国，印尼将寻求改变这种情况。

布迪也表示，世界卫生组织不适合管理这个新的全球卫生基金，国际融资机构全球基金（Global Fund）、全球疫苗免疫联盟（GAVI）等其他机构会较为适任。“我不认为世卫组织有能力像IMF那样筹措1万亿美元。世卫不是为了这类工作而设立的。”

他补充说，印尼也会推动建立全球基因组数据共享平台、统一全球卫生规则，以及设立全球制造和研究中心等。

IMF则希望借此次会议推进加强贫困国家债务重组框架的建议。目前，该框架仅吸引乍得、赞比亚和埃塞俄比亚三国加入。IMF发言人赖斯说，该组织将在雅加达会议上寻求更多国家的支持。

此次会议有望在立即停止于这框架下重组债务的国家偿债，以及为完成这些重组制定时间表方面取得进展。这将让IMF、世界银行和其他机构能够更好地应对可能增加的重组需求。

此前，针对穷国的暂停偿债倡议在实施近两年后于去年底到期。赖斯说：“未来一段时间，我们可能会看到要求支持和进行债务重组的需求加快上升。”