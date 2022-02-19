世卫：更高传染性BA.2亚型毒株正趋多 全球病例增势似放缓 但检测减少或模糊走势

世卫冠病疫情技术总监范克尔霍夫告诫，对于全球新增病例出现下降趋势，不宜过度解读。她指出，较值得关注的是全球死亡病例连续六周增多。世卫说，许多美洲国家未采取快速行动抑制BA.1的传播，因此须做好准备，面对接下来可能出现的新变异毒株。

（纽约综合电）世界卫生组织说，奥密克戎病例的激增趋势在全球大部分地区似乎放缓了。不过，科学家认为，传染性更高的BA.2亚型变异株正导致病例增多，而检测次数的减少模糊了全球疫情走势，病毒的实际传播未能反映出来。

世卫数据显示，本月7日至13日，全球新增病例比前一周少了19%，但奥密克戎的BA.2亚型变异株已取代原始毒株BA.1，在亚洲几个国家包括中国、印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律宾成为主要传播毒株。丹麦是第一个通报BA.2超越BA.1的国家。

全球每五起奥密克戎病例，就有约一起感染的是BA.2。科学家说，目前未有证据显示BA.2比BA.1更加致命，而现有的疫苗似乎仍可有效对付BA.2。

世卫指出，在涵盖大洋洲、太平洋岛国及东亚国家的西太平洋地区，上周的新增病例增加了19%。其他区域的新增病例正在减少，但在欧洲部分地区包括斯洛伐克、拉脱维亚和白罗斯，病例仍在增加。过去两周，俄罗斯的新增病例上升了79%。

世卫冠病疫情技术总监范克尔霍夫周三指出，全球各地的冠病检测率正在下降，这意味着全球通报的确诊病例可能无法真实反映病毒的传播情况。

她因此告诫，对于全球新增病例出现下降趋势，不宜过度解读。她进而表示，较值得关注的是全球死亡病例连续六周增多。

包括中东在内的东地中海地区死亡病例最多，其次是西太平洋地区。世卫说，在美洲地区，许多国家未采取快速行动抑制BA.1的传播，这些国家须做好准备，面对接下来可能出现的新变异毒株。

世卫泛美卫生组织主任艾蒂安说：“疫情的未来走势极为不确定……一个新的变异毒株可能随时出现。”

与此同时，世卫建议，病例激增的国家可在某些情况下，将原先世卫建议的14天隔离期缩短到七天（若检测呈阴性且无症状）或10天（若未进行检测），以减轻必要服务受到的压力。若是无法进行检测，可以以无症状为由来换取缩短隔离期。

世卫也说，各国可考虑放松接触者追踪。在追踪确诊病例接触过的人时，应把最有可能受感染的接触者如医疗人员以及未接种疫苗或有潜在疾病、可能引发重症的人，列为优先追踪对象。

一些国家如美国、德国、瑞士已将隔离期缩短，以应付奥密克戎疫潮。