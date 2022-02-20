“尤尼斯”横扫欧洲多国 13人死数百趟航班取消

（伦敦综合电）风暴“尤尼斯”横扫欧洲多个国家，造成至少13人死亡，数百趟航班取消。

“尤尼斯”（Storm Eunice）目前已在英国、爱尔兰、荷兰、比利时、德国和波兰，造成至少13人丧命。据欧洲各国官员透露，尤尼斯引发的狂风骤雨，导致多起树倒压死人的意外，荷兰有三人因此身亡，爱尔兰东南部和比利时则各有一人丧命。

尤尼斯周五在英格兰西部康沃尔郡登陆，当局早前向伦敦和英格兰东南部发布了红色预警。

英国目前通报有三人丧命，包括伦敦一名30多岁妇女乘车时被倒下的大树砸中身亡。英国周五有超过100万户家庭失去电力供应，截至周六早上仍有逾22万户家庭断电。此外，根据航班追踪网站FlightAware.com透露，伦敦希思罗机场昨天至少有113趟航班因此取消。

英国气象局表示，在英格兰南部的怀特岛监测到时速约196公里的风力，是英格兰历来最高的风速纪录。强风也导致伦敦泰晤士河畔的O2体育馆受损，白色圆顶破了一个大洞。

该气象局周六将英格兰南部沿海和威尔士南部地区的红色预警下调至黄色预警。该局首席气象学家拉姆斯代尔说：“尽管风速逐渐减弱，内陆风力时速可持续达到112公里，很可能会造成进一步的影响。”

另一方面，荷兰当局向弗里斯兰省、泽兰省等多个省份发布红色预警，政府还向民众发出短信敦促他们留在室内。出于安全考量，荷兰阿姆斯特丹的史基浦机场周五约有390趟航班取消，往返比利时和荷兰的所有高铁班次也停摆。

风速一度达每小时130公里

在比利时，尤尼斯的风速一度达到每小时130公里，强风导致一台起重机撞向比利时图尔奈镇一家医院的屋顶。据悉，有人在这起事故中受伤，但未接获死亡报告。