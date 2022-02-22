澳洲国门重新开放 首日预计56航班飞抵

（悉尼综合电）澳大利亚因冠病疫情而关闭边界近两年后周一重开国门，允许持有签证并完成两剂冠病疫苗接种的旅客入境，只须遵守各州的落地前后检测规定。

澳洲为了防止冠病病毒侵入，在2020年3月闭关，除了公民和居民，外人几乎一概不准入境，公民也同样不许出国。这使澳洲成为全球防疫最严的国家之一，直到去年11月，当局才宣布分阶段让技术人员、国际学生和背包客入境。

澳洲对外开放首日预计有56趟国际航班飞抵，其中27趟降落在最大城市悉尼。

总理莫里森在经济高度依赖旅游业的岛州塔斯马尼亚说：“这是令人振奋的一天，从疫情大流行开始我封锁边界的那天起，我便一直期待这一天到来。”

与亲人朋友分隔异地的平民百姓尤其期待这一天。居住在悉尼的图琴在悉尼机场兴奋地等着迎接四年未见面的好友。她说：“他正好赶得上参加我四天后举行的婚礼。”

美国妇女莫斯第一时间从肯塔基州飞到澳洲探访许久未见的女儿。落地后，她声音颤抖地说：“我已经很久没有见到她了……所以非常兴奋。”

澳洲贸易、旅游及投资部长特汉说，昆达士航空预期本周可载送超过1万4000名游客至澳洲，旅游市场将出现“非常强劲”的回弹。他还透露，若澳洲联邦政府能赢得至少多一个州政府的支持，游轮业可能在“未来几周内”开放。

维珍澳大利亚航空则表示，目前国内航班的订票走势积极，公司将持续评估国际航班的需求情况。

斥资4000万澳元宣传 吸引游客回流

不过，特汉坦言，由于中国政府采取病毒清零政策，要吸引中国游客重返有困难。在冠病疫情暴发前，中国是澳洲最大的旅游市场。

他说：“澳洲旅游局已做了大量的准备工作，只要情况一改变，就可以鼓励中国游客到澳洲来。”

据澳洲官方统计数据显示，旅游业是澳洲疫前的最大产业之一，在2018／19财年为澳洲贡献超过600亿澳元（约582亿新元），或占国内生产总值（GDP）的3.1%；澳洲劳动人口中约5%从事旅游业。

为重振旅游业，澳洲政府还发起一项斥资4000万澳元（约3882万新元）的广告宣传活动以吸引游客回流。疫情导致全球旅游业遭受重创，澳洲也不例外，封关期间入境旅客大减98%。业界因此对国门重开会带动复苏充满期待。

不过，堪培拉地区旅游领袖论坛主席马歇尔认为，澳洲旅游业可能还需要长达18个月才可能复原。

澳洲新一波奥密克戎疫潮的高峰似乎已过，冠病住院率过去三周持续下降；全国周一新增确诊病例超过1万7000起，累计病例约270万起，累计死例4929起。