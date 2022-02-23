谐星当上总统 乌克兰总统陷入困境

乌克兰进一步紧绷，美国国务卿布林肯宣称，俄罗斯军队很可能将在一天内进攻乌克兰。有美国官员说，集结在乌克兰周围的80%军队处于攻击状态。

处在危机中心的乌克兰总统泽连斯基，已经没有了早前的表面自信。他在当地星期四凌晨发表电视讲话，向俄罗斯人民做出情感喊话，请他们帮忙避免一场大战的爆发。

zaobao.sg带你认识泽连斯基这名前喜剧演员，看看他如何一跃成为总统，以及他执政路上的点滴。

2月22日俄罗斯正式派兵进入乌东当天，泽连斯基通过电视直播发表讲话，强调“乌克兰的国际公认边界将保持不变”。

他呼吁乌克兰人保持冷静：“你们没有理由为此失眠。我们在自己的土地上，我们不害怕任何人或事，我们不会给任何人任何东西。”

这是他演讲中的原话：在我身后你可以看到乌克兰和国际公认的边界。尽管俄罗斯联邦作出一系列声明和反应，只要我们保持信心和冷静，这些边界将保持不变。为此，我感谢大家。我们的公民再次证明，乌克兰人是聪明和明智的。发生了一切后，我们仍然保持冷静，以成年人的方式，作出冷静和经过深思的回应。

你们没有理由为此失眠，召开了乌克兰国家安全和国防委员会会议。乌克兰认为，俄罗斯联邦的最新行动是对我国主权和领土完整的侵犯。

这项决定的一切责任和后果，都与俄罗斯政治领导人做的决定有关，他们承认顿涅茨克和卢甘斯克地区的独立，这意味着俄罗斯单方面退出了明斯克协议，并无视这一框架内的决定。 它破坏了和平的努力，破坏了现有的谈判形式与今天和明天的可能解决方案。

到了周四（2月24日）午夜，泽连斯基的口气已经改为呼吁俄罗斯人民念在两国的共同历史和文化，避免战争。

他说，他曾试图给普京打电话，但所“得到的结果却是沉默”，他因此直接向俄罗斯人发出呼吁。

泽连斯基说，俄罗斯人的新闻可能受到严格限制，不太可能听到他的话。但他强调，乌克兰与俄罗斯没有怨恨，也没有伤害俄罗斯人的意思。

泽伦斯基还对俄罗斯人民作出情感诉求：“你们中的许多人都去过乌克兰……许多人都在乌克兰有亲戚。有些人在乌克兰上大学。你们了解乌克兰。”他恳求道：“听听你们自己的声音。听听理性的声音。”

面对俄罗斯随时进攻乌克兰，泽连斯基说，乌克兰和乌克兰人不会在自卫方面退缩。他说：“我们不需要战争，我们不会进攻，而是自卫。你们将看到我们的脸--不是我们的背影，而是我们的脸。”

44岁的泽连斯基领导国家已经三年。他说这段话时神情严峻，但是也让人时空错乱之感：这是现实中的乌克兰总统，还是喜剧《人民公仆》里的彼得罗维奇？

制作《人民公仆》喜剧 泽连斯基戏如人生当选总统

2015年，由泽连斯基主演的政治喜剧《人民公仆》在乌克兰开播，广受好评。（互联网）

是的，泽连斯基曾经是一名喜剧演员。从17岁起就在喜剧界活跃。他在1995年创办了喜剧工作室“95街区”（Kvartal 95），并担任艺术总监和编剧。

年轻时，他经常参加俄罗斯电视台主办的喜剧比赛。2003年，他和团队共同创办了一家电视制作公司，并以喜剧工作室“95街区”命名。

2015年，泽连斯基团队制作了一部长篇政治讽刺喜剧《人民公仆》（Servant of the People）。泽连斯基在剧中饰演彼得罗维奇（Vasyl Petrovych），是一名抗议政府腐败的公立学校历史老师。

在剧中，彼得罗维奇脏话连篇痛批乌克兰贪污问题的一段视频在社交媒体上走红，误打误撞当上了总统。

《人民公仆》描绘这名普通的老实人，当选总统后所面对的种种冲突。这档节目在2015年开播后，一共播出了三季，在乌克兰广受好评，也奠定了泽连斯基“国民喜剧演员”的地位。

人生如戏，毫无政治经验的泽连斯基，2018年在“人民公仆党”的旗帜下披挂上阵参选总统，对垒寻求连任的时任总统波罗申科（Petro Poroshenko）。

以“打破传统”为竞选政纲的泽连斯基，竞选期间甚少发表公开讲话，也不和选民直接互动，而是借助他的荧幕形象和社交媒体来争取选民支持。

最终，泽连斯基凭借他在电视剧里不满国家现状、决心反腐和反寡头政治的鲜明角色，将观众对彼得罗维奇的喜爱转化为选票，2019年4月以73%的压倒性得票率当选。分析人士将他的大胜，归因为乌克兰人心思变，以及对波罗申科和乌克兰现状的不满。

任命剧组成员担任内阁成员

在《人民公仆》剧中，彼得罗维奇不信任旧统治阶级的中坚力量，因此他任命没有任何治理经验的老朋友担任政府中最重要的职位。

在真实世界里，泽连斯基也几乎把剧本原封不动搬上政治舞台，任命了多名媒体界和演艺界亲密伙伴和老朋友担任内阁成员。

《人民公仆》剧照截图。（互联网）

根据乌克兰调查新闻网站“Bihus”统计，泽连斯基把30多名亲信安插在各政府部门中，包括负责监控俄罗斯军情的安全机关。这些官员大多没有政治经验，但符合一个重要条件：深得总统的信任。

例如，与泽连斯基从小玩到大的童年好友、“95街区”执行官巴卡诺夫（Ivan Bakanov）被任命为乌克兰安全局局长。其他被委以重任的高官，也与“95街区”和泽连斯基的家人有关联。

《纽约时报》就形容，乌克兰政府可能是“第一个大量吸收电视和电影喜剧人士的政府”。

但泽连斯基的人事布局继续获得选民支持。他在2019年春天赢得了总统职位后，同年夏天，选民在议会中给予人民公仆党前所未有的一党独大优势。

此前，乌克兰最高拉达（议会）、内阁成员以及其他寡头宗族，多少还能制衡总统的权力。这种权力平衡随着2019年的这次议会选举而消失，泽连斯基的政党主掌了一切。

泽连斯基支持率直线下降

泽连斯基在当选后的两年多享有了其他领导人前所未有的人气，但乌克兰人对他的支持在2020年开始烟消云散。

乌克兰总统泽连斯基的支持率在2021年10月跌至24.7%，与前总统波罗申科的支持率相差不到10个百分点。（法新社）

2019年9月的民调显示，52%的乌克兰人对乌克兰的发展道路看法乐观，18%的人感到悲观。但是到了2020年3月，民众的态度已转变为23%乐观，60%悲观。

到了去年最后几个月，他的处境更是每况愈下。根据基辅国际社会学研究所的数据，泽连斯基的支持率从2021年9月的33.3%下降到10月的24.7%，与波罗申科的支持率相差不到10个百分点。

乌克兰智库拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）的一项民调也显示，泽连斯基已超越波罗申科，成为乌克兰政坛上支持率最低的政客。

对此，美国肯南研究所（Kennan Institute）的乌克兰问题专家、《聚焦乌克兰》主编米纳科夫（Mykhailo Minakov）认为，泽连斯基是自己毁了他上台时的另类政治家形象。

卷入特朗普“通乌门”丑闻

泽连斯基2019年当选后的几个月内，就卷入了美国前总统特朗普的“通乌门”丑闻。

美国前总统特朗普。（路透社）

特朗普当时试图向泽连斯基施加压力，调查自己的政治对手、现任总统拜登及其儿子亨特，并触发美国众议院对特朗普展开弹劾调查。

泽连斯基始终否认特朗普曾试图胁迫他，并强调自己是“一个独立国家的总统，没有人可以向我施压”。

潘多拉风波 泽连斯基丢失清流光环

2021年10月，国际调查记者同盟（ICIJ）公布了一份名为“潘多拉文件”（Pandora Papers）的报告，揭露多国政府领导人在境外避税天堂匿藏数目可观的资产。

泽连斯基的名字也出现在离岸公司持有人名单上。这些文件显示，泽连斯基和同僚们在英属维尔京群岛、塞浦路斯和伯利兹拥有离岸公司。

泽连斯基解释，这些公司是用来 “保护”他们的收入免于乌克兰“贪腐政府”的进攻性动作。

2021年10月发布的潘多拉文件披露近1200万份文件，揭示全球一些富人和权贵人士的隐藏财富、避税以及洗钱行为。 （法新社）

在2019年总统选举前，泽连斯基宣称已将其股份的控制权，移交给当时负责经营“95街区”的巴卡诺夫（即现任国家安全局局长）。但潘多拉文件揭露，泽连斯基的家人还继续 “从离岸公司收取资金”。

实际上，泽连斯基在海外持股的事实，在竞选总统期间就已经公诸于世。

有媒体为泽连斯基进行辩护时指出，总统在离岸公司持股确实属于“阴暗业务”，但坦言“每个人都会这样做”。

泽连斯基解雇议长拉祖姆科夫

38岁拉祖姆科夫（Dmytro Razumkov）在泽连斯基的总统路上，扮演了举足轻重的角色，也是人民公仆党上台的关键人物之一。他在泽连斯基就任后很快成为该党的正式领导人，然后成为最高拉达的议长。

乌克兰前议长拉祖姆科夫（Dmytro Razumkov）。（路透社）

2021年春天，泽连斯基和拉祖姆科夫在安全理事会对乌克兰的统治问题上的分歧变得更加频繁，泽连斯基强力支持推动一项旨在限制寡头权力的法案，但拉祖姆科夫反对这项法案。反对党议员则批评，由泽连斯基发起的这项立法赋予总统太多权力，并为腐败创造了更多途径。

10月7日，拉祖姆科夫在一次由泽连斯基发动的表决中被拉下台。限制寡头权力的法案最终在议会通过。

对乌克兰选民来说，泽连斯基与拉祖姆科夫这场闹剧，再次凸显泽连斯基缺乏改革能力，没有兑现“打压腐败”的竞选承诺。

乌克兰指俄罗斯发布疫苗假消息 破坏国家稳定

过去两年的冠病疫情也对泽连斯基政府带来艰巨挑战。

根据约翰—霍普金斯大学数据，乌克兰的冠病死亡人数在今年1月达到10万例，是世界上人均死亡率最高的国家之一。

该国的疫苗接种计划也明显落后欧洲其他国家，仅33%的人口完成接种。

乌克兰今年1月的冠病死亡人数破10万，是世界上人均死亡率最高的国家之一。（路透社）

乌克兰将乌克兰低接种率的主要原因，归咎于俄罗斯的假信息，打击人民对疫苗的信心。

但政治顾问、SIC集团乌克兰分公司合伙人奥达尔琴科（Kateryna Odarchenko）认为，多数乌克兰人拒绝接种疫苗，反映人们对政府的不信任。

大批乌克兰抗议者在基辅的议会外参加了反对强制接种冠病疫苗的集会活动。（法新社）

民主倡议基金会一项调查显示，近44%拒绝接种冠病疫苗的乌克兰人坦言，他们因为害怕疫苗的副作用和并发症才拒绝接种。超过50%的人认为，疫苗没有经过充分的测试。

乌克兰人对疫苗的恐惧并非毫无来由。在2010年至2013年的例行疫苗接种计划，许多儿童在接种疫苗后出现并发症，而媒体也对此进行了大幅度报道。调查后来揭露，当局在疫苗储存和使用过程中出现了严重的违规行为。

但是，有关当局对这项疏忽所造成的伤害保持沉默，积极掩盖，导致人们对公共卫生保健系统普遍不信任，并对疫苗产生抗拒。

奥达尔琴科说：“疫情暴露了乌克兰国家权力的真正体制危机……乌克兰政府也未能制定和实施有效的疫苗信息战略，导致政府和人民在面对大流行病时无法采取一致行动，团结一心。”

冠病疫情在军队快速传播

英国《卫报》则报道，乌克兰和俄罗斯的病例数屡创新高，病毒在各自军队快速传播，恐打乱两国的军事部署。乌克兰陆军指挥官赛尔斯基说，在他领导的15万名士兵中，有2400人染疫。

乌克兰官员相信，除了乌克兰士兵，被部署到边境以及在邻国白罗斯参加演习的俄罗斯士兵，也难逃大规模被感染的厄运。

乌克兰和俄罗斯在两国边境地区部署大量军事人员和装备，两国局势紧张。（彭博社）

随着俄罗斯承认乌东两分离地独立，并派军进驻，两国战争一触即发。风光上台的泽连斯基面临支持率大幅下滑，以及俄罗斯兵临城下的双重危机。

任期快完成一半的泽连斯基，能否化解危机，是国际社会关注的焦点。

就目前局势而言，泽连斯基可以选择加派兵力，维护乌东地区的主权，与俄军进行直面的保卫对抗。又或者，泽连斯基可以妥协并落实《明斯克协议》中的一项要求，给予占领乌东的亲俄分离主义分子更多自治权。

如果泽连斯基选择全面对抗，那么大战的暴发就在眼前；如果他选择妥协，就等于把部分领土拱手让给普京，乌克兰人绝对无法接受。

面对两难，能够肯定的是，泽连斯基这一次不能一笑置之，以谐星的人气与魅力来打倒对手。