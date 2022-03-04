日本科学家：病毒致命率 奥密克戎比季节流感高出至少40％

（东京综合电）日本科学家说，冠病变种毒株奥密克戎的致命率，比季节性流感高了至少40%。

这凸显出太快解除现有防疫措施，低估奥密克戎持续对健康构成的威胁是具有潜在危险的。

根据为日本厚生劳动省提供咨询服务的科学家们表示，他们对自1月以来的累计超额死亡和感染人数进行了分析，发现日本奥密克戎病例的死亡率约为0.13%。

虽然这远低于疫情暴发初期4.25%的死亡率，但仍高于季节性流感所呈现的0.006%至0.09%。

世界各国都在放松强制戴口罩、冠病检测要求等防疫措施，并推动回归正常生活。公众已经厌倦了这些限制，而奥密克戎严重程度较低也让许多人放下心来，相信这些规定不再是必要的。

虽然日本还未正式降低疫情警戒，但已经开始放松旅客、必要人员和密切接触者的边境限制和隔离期，以维持经济的增长。

强调接种疫苗重要性 谨慎处理放松防控措施

研究人员说，奥密克戎的死亡率下降可能既反映了该毒株的毒力降低（特别是与德尔塔相比），也反映了接种疫苗的好处。

他们表示，分析结果证明了在完全接种疫苗前采取控制措施的重要性。

厚生省卫生部顾问委员会主席胁田隆字说，需要进一步研究以确定取消所有限制措施的影响。

他说，当前的信息是在大多数防疫措施仍在实施时获得的。他也说，这项研究存在一些局限性，包括数据收集方式的差异，使得难以进行交叉比较。

该项研究还没有经过同行评议，也没有在相关医学杂志上发表。