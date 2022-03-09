英研究：冠病导致病患大脑萎缩受损

研究员指出，与未染病者比较，冠病患者大脑出现0.2%到2%的萎缩，在执行复杂任务时的表现也出现更大的认知能力下降。其中，年长患者与未染病者出现的差异最大。研究进行当时，在英国传播的主要是阿尔法毒株。

（伦敦综合电）英国牛津大学的研究发现，冠病会导致病患的大脑萎缩、控制情绪与记忆区域的灰质流失，并损害控制嗅觉的区域。

牛津大学的研究员在疫情暴发前对785名年龄介于51岁至81岁的英国志愿者进行了大脑核磁共振成像（MRI）扫描，并在38个月后为他们进行第二次扫描。

当时，已有401名志愿者感染了冠病，但那时候在英国传播的主要是阿尔法（Alpha）冠病毒株，而不是后来成主要传播毒株的德尔塔（Delta）。

牛津大学神经科学家杜奥德说：“我们很惊讶地看到，染病者的大脑发生明显变化……他们的大脑萎缩了0.2%到2%。”

研究员发现，在第二次扫描的平均四个半月前被感染的病患，他们大脑中与气味相关区域的灰质厚度减少的幅度比没染病的对照组大得多；这可能有助于解释为何许多冠病患者会失去嗅觉。

墨尔本弗洛里神经科学与心理健康研究所的神经药理学家比彻姆说，构成大脑最外层的灰质流失代表了退化。“这真的令人担忧。”

与未染病者比较，冠病患者大脑出现0.2%到2%的萎缩，他们在执行复杂任务时的表现也出现更大的认知能力下降。其中，年长患者与未染病者出现的差异最大。

杜奥德说，大脑扫描所显示的变化并不明显，是肉眼看不出来的。不过，灰质减少0.2%相等于老年人大脑正常老化约一年，减少2%相等于老化了约10年。

几乎所有染病的志愿者都是在家中康复的轻症患者，显示此次研究结果可能与全球多数冠病幸存者面对的问题相关。杜奥德说，有迹象显示，研究中的15名住院患者大脑所受到的影响更严重，范围也更广。

研究：重症患者体内

发现16种新基因变异

对于这些影响是否会持续存在，或是会随着神经元网络的修复而部分逆转，则须进一步研究。杜奥德说：“大脑是‘可塑的’，可自我修复。”

英国的另一项研究中，科学家在出现重症的冠病患者体内发现16种新的基因变异，这些基因导致患者无法限制病毒复制的能力，或是出现过度炎症和血栓。

科学家指出，这个发现将有助于科学家为重症病患研发治疗方法，甚至是预测哪些病人可能会出现重症。

爱丁堡大学重症监护医学顾问贝利说：“未来我们有可能在提供重症监护时，根据病患的基因组做出预测。”