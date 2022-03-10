下来七到10天须抵挡攻势 乌克兰誓言不让俄军获任何形式胜利

乌克兰内政部长顾问杰内森科在面簿上写道：“在被迫进入最终谈判之前，他们（俄罗斯）至少须要取得一些胜利，因此，我们的任务是在接下来的七至10天里抵挡住攻势。”

（基辅综合电）俄罗斯大举入侵乌克兰两周，处于劣势的乌克兰政府评估，接下来七到10天得要抵御住俄方攻势，不让莫斯科有机会声称取得任何形式的胜利。昨天（3月9日），克里姆林宫指责华盛顿，对俄罗斯发动经济战。

乌克兰内政部长顾问杰内森科周三说，俄罗斯迫切希望至少取得某种胜利，攻占东南部马里乌波尔或首都基辅是最可能的目标。他在面簿上写道：“在被迫进入最终谈判之前，他们至少须要取得一些胜利，因此，我们的任务是在接下来的七至10天里抵挡住攻势。”

在华盛顿，美国情报机构首长周二向国会供证时说，尽管俄罗斯侵乌行动遭遇挫折，并因国际制裁而陷入经济困境，但俄罗斯总统普京仍可能加大攻击力度。

他们估计，这场冲突已经造成2000至4000名俄军死亡，并说俄罗斯正在感受到制裁的影响，但乌克兰人的情况可能会变得更糟，基辅的饮用水和粮食可能在两周内耗尽。

不过，美国国防部周二在乌克兰局势每日简报会上说，尽管俄军损失了一些兵力、军车和军机，但约95％的俄军部队仍然完好无损。

美国国防部官员说，靠近基辅的俄军最近几天几乎没有取得进展；在北方的切尔尼韦夫和哈尔科夫，俄军的推进也遭遇对手的顽强抵抗，而且俄军似乎仍然受到后勤问题困扰，包括燃料和食品短缺。不过，在地面推进受挫的同时，俄方的空中和导弹袭击正在增加，“无论是否有意，他们在打击军事和政府设施的同时，击中了居民区和民间目标”。

这名官员说：“我们仍有充分理由认为，俄军的目的是包围基辅，迫使基辅投降。”

当天早些时候，俄乌同意再安排停火，让平民撤离爆发激战的地区。乌克兰副总理韦列舒克说，莫斯科承诺上午9时（新加坡下午3时）至晚上9时之间，在六个遭受重创的地区停火，包括基辅周边地区、南部扎波罗热地区和东北部一些地区。当中基辅周边地区包括西北部的伊尔平和布查的平民，将被疏散到基辅，以躲避俄军的猛烈轰炸。

乌克兰总统泽连斯基随后说，平民已经开始从基辅周边城镇和东北部苏梅撤离。他也透露，周二有约1万8000人逃离基辅周边城镇，另外约5000人离开了苏梅。

联合国难民事务高级专员格兰迪周三说，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，可能已有多达220万人逃离乌克兰。尽管至今大多数难民投靠了亲友，但接下来可能会有更多人无处可去，当局须尽早为此做准备。

在莫斯科，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周三说，俄罗斯同乌克兰的谈判取得一些进展，下一轮会谈将集中在疏散平民的人道走廊上。

她说，俄罗斯的目的不是为了推翻乌克兰政府，占领、摧毁这个国家。她说，俄罗斯要实现的是确保乌克兰中立；俄方更愿意通过谈判来实现目标。

克里姆林宫指责美国 禁止俄罗斯石油进口

克里姆林宫发言人佩斯科夫周三指责美国禁止俄罗斯石油进口。他说，美欧等国的制裁是敌意行为，扰乱了全球经济与金融市场；他说，美国最新制裁行动不知会给全球能源市场带来多大的骚动。

国际信用评级公司惠誉将俄罗斯的评级下调至第二低的级别C，“C评级反映了俄罗斯的主权违约已经迫在眉睫。”惠誉在声明中表示：“对俄制裁不断加码增加了俄罗斯采取应对措施的概率，至少可能会对债权人选择性违约。”